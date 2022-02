Juniorzy i stażyści, czyli początkujący w IT, stanowią łącznie 22% wszystkich pracowników branży w Polsce, a ich zarobki kształtują się w granicach 2-6 tys. zł netto, wynika z raportu „Kompetencje w IT. Perspektywy kandydatów, specjalistów i rekruterów”, przygotowanego przez No Fluff Jobs i Uniwersytet SWPS. Ponad połowa początkujących w IT przyznała, iż ma w branży od 2 do 5 lat doświadczenia, przy czym w ubiegłym roku awansowało 27,8% juniorów.

Ponad 40% początkujących w IT zarabia od 4,1 do 6 tys. zł netto, a nieco ponad 38% – od 2,1 do 4 tys. zł netto. Nieliczni zadeklarowali wynagrodzenia na poziomie poniżej 2 tys. zł netto (3,9%), bezpłatny staż (3,5%) lub dochody w granicach 8,1-10 tys. zł netto (3,1%). Wśród najważniejszych kwestii skłaniających nowych pracowników do wejścia w branżę najwięcej punktów w skali od 1 do 5 uzyskało elastyczne podejście do pracownika w IT (4,55). Zarobki znalazły się na miejscu drugim (4,54), a na trzecim innowacyjność branży (4,32), podano.

W raporcie zbadano również poziom doświadczenia pracowników branży IT. Okazało się, że juniorzy i stażyści stanowią 22,5% wszystkich pracowników tego sektora w Polsce. Dla porównania, seniorzy i eksperci – 21,2%, a najliczniejsza grupa, czyli specjaliści IT z doświadczeniem na poziomie średniozaawansowanym – 30,7%. 15% stanowią z kolei liderzy i managerowie, a pracownicy wysokiego szczebla (dyrektorzy, CEO) – 2,6%. Nieco ponad 6,3% specjalistów IT przyznało, iż w firmie, w której pracują, w nazwie stanowiska nie jest określany staż pracy. Blisko 2% wskazało, iż piastuje inne stanowisko niż wszystkie określone w badaniu.

„Juniorzy i stażyści to duża grupa pracowników w IT. Według raportu jest ich niemal tyle samo co seniorów. Oznacza to, że firmy nie powinny ignorować tak dużej grupy, jaką są osoby rozpoczynające pracę w branży, i warto inwestować w nowe talenty. Zwłaszcza gdy mierzymy się z tak dużym zapotrzebowaniem na usługi IT, a jednocześnie niedoborem specjalistów na rynku. Według szacunków w Europie już teraz brakuje ich aż 600 tys., a zapotrzebowanie w kolejnych latach będzie jeszcze większe. Chcieliśmy, aby raport 'Kompetencje w IT’ pozwolił zrozumieć potrzeby i oczekiwania zarówno kandydatów, pracowników IT, jak i pracodawców reprezentowanych przez rekruterów. Wierzymy, że wyniki naszego raportu okażą się pomocne i przyniosą wymierne korzyści każdej z tych grup” – powiedziała Head of People & Operations w No Fluff Jobs Paulina Król, cytowana w komunikacie.

Badanie pokazało, iż kandydaci IT są zdeterminowani do rozpoczęcia kariery w branży. Za najbardziej przydatne w podjęciu pracy, w skali 1-5, w tym sektorze określili bowiem samodzielną naukę (4,67). Na miejscu drugim znalazły się specjalistyczne kursy (4), na trzecim zaś – szkoła programowania (3,44). Poza podium z kolei znalazło się formalne wykształcenie (3,07), podano także.

No Fluff Jobs to branżowy portal z największą liczbą ogłoszeń rekrutacyjnych IT w Polsce, który jako pierwszy i jedyny wymaga publikacji widełek wynagrodzeń w każdej ofercie pracy.

Źródło: ISBnews