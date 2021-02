W momencie, gdy samochody elektryczne będą stanowiły 20-30% floty zakupionych na własność pojazdów, nastąpi zwrot na rynku – samochody zaczną być używane jako usługa mobilna, a nie jako produkty kupowane przez konsumentów, uważa prezes i założyciel Rimac Automobili – producent samochodów sportowych oraz komponentów do samochodów z napędem elektrycznym – Mate Rimac.

„W branży motoryzacyjnej panuje konsensus, że należy spodziewać się jej elektryfikacji, pozostaje tylko kwestia tempa tych zmian. A to tempo jest obecnie bardzo szybkie. Ale czy wszystkie samochody będą elektryczne?” – powiedział Rimac podczas wideokonferencji „Sustainable reflections for the year – Edition 2021”, zorganizowanej przez Boston Consulting Group (BCG) i Vogue Polska.

CEO Rimac Automobili podał za przykład swoją codzienną obserwację, przed jego firmą jedynie 5% zaparkowanych samochodów to pojazdy elektryczne.

„Według mnie, udział samochodów elektrycznych wzrośnie do 20-30%, a w następstwie tych zmian parking przed siedzibą firmy – zniknie. Ludzie nie będą już posiadaczami i kierowcami samochodów, które przez 97% czasu stoją nieużywane. Następna wielka zmiana będzie polegała na tym, że samochody zaczną być używane jako usługa mobilna, a nie jako aktywo. Tak więc ludzie przestaną być posiadaczami i kierowcami, a staną się użytkownikami” – dodał.

Zaznaczył, że ten zwrot będzie miał ogromne znaczenie dla ochrony środowiska naturalnego, bowiem większość tych wynajmowanych pojazdów to będą samochody z napędem elektrycznym.

„Elektryfikacja jest tylko jednym elementem układanki. Według mnie, największą zmianą będą nowe usługi mobilne” – podsumował.

Rimac Automobili istnieje od 2009 r. Od 2018 r. jej akcjonariuszem jest Porsche AG (wówczas kupiło 10-proc. pakiet, który zwiększyło do 15,5% w 2019 r.). W 2018 r. firma zaprezentowała swój najnowszy model auta – C_Two.

Źródło: ISBnews