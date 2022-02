Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) stwierdziła wygaśnięcia decyzji KNF z grudnia 2020 r., zalecającej utrzymywanie przez Bank Pekao dodatkowego wymogu w zakresie funduszy własnych na poziomie skonsolidowanym, podał bank.

„Bank Polska Kasa Opieki S.A. informuje, iż w dniu 18 lutego 2022 r. otrzymał decyzję Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) stwierdzającą wygaśnięcie decyzji KNF na podstawie której KNF zaleciła przestrzeganie, na poziomie skonsolidowanym, dodatkowego wymogu w zakresie funduszy własnych ponad wartość wynikającą z wymogów obliczonych zgodnie ze szczegółowymi zasadami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych (Rozporządzenie CRR)” – czytamy w komunikacie.

Bank informował o decyzji zalecającej przestrzeganie dodatkowego wymogu w zakresie funduszy własnych na poziomie skonsolidowanym w grudniu 2020 r.

„Decyzja KNF, której wygaśnięcie stwierdzono zalecała, aby bank, w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z zabezpieczonych hipoteką walutowych kredytów i pożyczek dla gospodarstw domowych, utrzymywał na poziomie skonsolidowanym dodatkowy wymóg kapitałowy na poziomie 0,008 pkt proc. ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego, o którym mowa w art. 92 ust. 1 lit. c Rozporządzenia CRR, który powinien składać się co najmniej w 75% z kapitału Tier I (co odpowiada wymogowi kapitałowemu na poziomie 0,006 pkt proc. ponad wartość współczynnika kapitału Tier I, o którym mowa w art. 92 ust. 1 lit. b Rozporządzenia CRR) oraz co najmniej w 56% z kapitału podstawowego Tier I (co odpowiada wymogowi kapitałowemu na poziomie 0,004 p.p. ponad wartość współczynnika kapitału podstawowego Tier I, o którym mowa w art. 92 ust. 1 lit. a CRR)” – wyjaśniono w komunikacie.

Bank Pekao jest częścią grupy PZU – największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktywa razem banku wyniosły 233 mld zł na koniec 2020 r.

Źródło: ISBnews