Koleje Irlandzkie zamówiły w ramach 10-letniej umowy ramowej kolejnych 18 pociągów Alstom X’trapolis, które są produkowane w całości w zakładzie w Chorzowie, podał Alstom. Kontrakt ma wartość ok. 160 mln euro.

„Cieszymy, że produkowane w Chorzowie pociągi w jeszcze większym stopniu będą służyć podróżnym w obszarze metropolitarnym Dublina i całej Irlandii. Produkowana w zakładzie Alstom Konstal modułowa platforma pociągów podmiejskich X’trapolis cieszy się bardzo dużym powodzeniem, czego dowodem jest sprzedaż na poziomie 6 tys. sztuk na całym świecie. Wyprodukowane przez nas zespoły zostaną specjalnie dostosowane do potrzeb programu DART+. Liczymy, że doświadczenia Kolei Irlandzkich i Alstom będą inspiracją także dla Polski, gdzie jest ogromny potencjał rozwoju nowoczesnych, w pełni zrównoważonych sieci metropolitarnych” – powiedział prezes i dyrektor zarządzający Alstom w Polsce, Ukrainie i Krajach Bałtyckich Sławomir Cyza, cytowany w komunikacie.

W ubiegłym roku Koleje Irlandzkie zamówiły 19 pociągów X’trapolis. Łącznie zamówienia obejmują teraz 37 pięciowagonowych zespołów: 31 akumulatorowo-elektrycznych (BEMU) oraz 6 elektrycznych (EMU).

Umowa ramowa z Alstom umożliwia Kolejom Irlandzkim zamówienie do 750 elektrycznych i akumulatorowo-elektrycznych wagonów kolejowych dla sieci DART+ (Dublin Area Rapid Transit), której inauguracja planowana jest w 2025 roku. Celem DART+ jest podwojenie przepustowości i potrojenie poziomu elektryfikacji sieci kolejowej w obszarze metropolitarnym Dublina, dzięki czemu kolej stanie się podstawą zrównoważonego transportu w Irlandii, przypomniano.

„Pociągi X’trapolis będą pierwszą nowoczesną flotą akumulatorową w Irlandii. Będą też istotnym wzmocnieniem wysiłków tego kraju na rzecz redukcji emisji CO2 poprzez inwestycje w transport publiczny. Wyprodukowane w Chorzowie pociągi będą w stanie pokonać ponad 80 km poza zelektryfikowaną siecią DART dzięki wykorzystaniu czystego zasilania akumulatorowego, co pozwoli zastąpić stary tabor spalinowy na niezelektryfikowanych jeszcze liniach. Każdy niskopodłogowy pociąg DART+ o długości 82 m będzie miał 550 miejsc dla pasażerów. Szerokie przejścia i automatycznie wysuwane schody pozwolą maksymalnie zwiększyć dostępność dla wszystkich pasażerów. W pociągach znajdą się strefy rowerowe i rodzinne, a także m.in. urządzenia do ładowania telefonów, e-rowerów i e-skuterów. W całym pociągu będą również zawansowane systemy monitoringu, co pozwoli dodatkowo zwiększyć bezpieczeństwo podróżnych i załogi” – czytamy dalej.

Oprócz floty Alstom dostarczy Kolejom Irlandzkim szereg usług, w tym wsparcie techniczne oraz części zamienne w okresie pierwszych 15 lat eksploatacji floty. Alstom wdroży także technologie HealthHub i TrainScanner do konserwacji predykcyjnej oraz zapewnieni trzy symulatory pociągów w celu wsparcia szkolenia maszynistów.

Portfolio Alstom obejmuje kolej dużych prędkości, metro, pociągi jednoszynowe i tramwaje, a także zintegrowane systemy, dedykowane usługi, infrastrukturę, signalling oraz rozwiązania w zakresie mobilności cyfrowej. Na całym świecie w użyciu znajduje się 150 tys. pojazdów Alstom. Główna siedziba Alstom znajduje się we Francji. Spółka działa w 70 krajach i zatrudnia ponad 74 tys. pracowników.

