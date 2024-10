Green Lanes wprowadza produkt, który może zastąpić drewno. Wykorzystanie w takim kontekście konopi włóknistych, bo o nich mowa, to przełom, który wpisuje się znakomicie w ideę zielonej transformacji.

Gdy patrzymy na trend związany z zieloną ekologią czy z transformacją gospodarczą, to widzimy, że są obszary czy sektory gospodarki, które nie są w stanie dalej funkcjonować w oparciu o materiały i zasoby wykorzystywane do tej pory. Przykładem jest tutaj chociażby branża drzewna. W obliczu kurczenia się zasobu leśnego i ograniczeń na wycinkę lasów, które wprowadzają rządy, także pod naciskiem społeczeństwa – bo lasy są cenne i chcemy je chronić. Branża drzewna cierpi na tym, nie mając surowca, dlatego opracowaliśmy na bazie konopi nową kategorię drewna, która ma cechy funkcjonalne i wzornicze takie jak drewno, ale do jego wytworzenia nie jest potrzebna wycinka lasów. Tu jest potrzebny wyłącznie surowiec odnawialny, jakim są rośliny jednoroczne, w tym wypadku konopie

mówi Jacek Kramarz, Wiceprezes Zarządu, Green Lanes SA