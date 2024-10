Ubezpieczenie na życie to gwarancja komfortu finansowego bliskich w razie śmierci, poważnej choroby lub innego niespodziewanego zdarzenia związanego ze zdrowiem. Kiedy szczególnie warto rozważyć zakup tego rodzaju ochrony?

Ubezpieczenie na życie – co to takiego?

Ubezpieczenie na życie to zazwyczaj rodzaj terminowego ubezpieczenia, którego przedmiotem jest życie ubezpieczonego. W razie jego śmierci towarzystwo ubezpieczeń wypłaca środki w wysokości ustalonej w umowie. Otrzymują je tzw. osoby uposażone, najczęściej członkowie najbliższej rodziny. W ramach umowy ubezpieczający jest zobowiązany do regularnego wpłacania składki w określonej wcześniej wysokości, a w razie wystąpienia zdarzenia objętego ochroną towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaca świadczenie w wysokości sumy ubezpieczenia. Do podstawowego zakresu ochrony życia można dobrać także dodatkową ochronę m.in. na wypadek:

pobytu w szpitalu i operacji;

pobytu w szpitalu lub operacji dziecka;

niezdolności do pracy;

poważnej choroby;

uszczerbku na zdrowiu;

Chcąc rozszerzyć zakres ubezpieczenia, należy zawrzeć dodatkową umowę do umowy głównej ubezpieczenia na życie, określającą konkretne zdarzenia objęte ochroną. W takim przypadku do podstawowej składki doliczana jest dodatkowo składka za umowę rozszerzającą zakres ochrony.

WAŻNE!

Zarówno zakres ochrony, jak i suma ubezpieczenia, ustalane są zgodnie z indywidualnymi potrzebami. Również czas trwania umowy oraz wysokość składki, można dobrać zgodnie z własnym zapotrzebowaniem.. Należy jednak zwrócić uwagę, że im wyższa suma ubezpieczenia, tym również składka będzie wyższa. Umowa ubezpieczenia powinna więc opiewać na taką sumę, aby realnie zapewnić zabezpieczenie w razie nieprzewidzianych sytuacji, ale jednocześnie nie obciążać nadmiernie budżetu domowego. Analizując ubezpieczenie na życie kalkulator składki okaże się bardzo pomocnym narzędziem. Pozwoli on obliczyć orientacyjną kwotę składki dla osoby w określonym wieku.

Ubezpieczenie na życie – czy warto?

Polisa na życie to gwarancja zabezpieczenia przyszłości – nie tylko swojej, ale również swoich najbliższych. Ubezpieczeniem mogą zostać objęci współmałżonkowie, partnerzy życiowi oraz dzieci. Stanowi ono ochronę każdego dnia, 24 godziny na dobę, bez względu na miejsce pobytu ubezpieczonego. Składka za taką ochronę nie musi być wysokim kosztem i może zostać dopasowana do indywidualnych możliwości finansowych. Świadczenie, jakie gwarantuje towarzystwo ubezpieczeń, zapewnia z kolei rodzinie stabilność finansową w razie wystąpienia niespodziewanych zdarzeń.

Kiedy rozważyć zakup ubezpieczenia na życie?

Ubezpieczenie na życie bywa niekiedy postrzegane jako rozwiązanie skierowane wyłącznie do osób starszych lub w średnim wieku. Nic bardziej mylnego – zakup polisy warto rozważyć bez względu na wiek. Przykładowo, indywidualnym ubezpieczeniem na życie KOMFORT ŻYCIA w Prudential może zostać objęta każda osoba od momentu osiągnięcia pełnoletności do 71. roku życia. Na ten rodzaj ubezpieczenia decydują się najczęściej osoby mające na utrzymaniu rodzinę – szczególnie te, które pozostają jej jedynymi żywicielami lub jeśli to na nich spoczywa spłata zobowiązań takich jak kredyty. Wiek 20-30 lat stanowi zatem dobry moment, aby rozważyć zakup ubezpieczenia, tym bardziej że im jest się młodszym podpisując umowę ubezpieczenia tym będzie ono tańsze. To także jeden ze skuteczniejszych sposobów na zabezpieczenie najbliższych.

Na co warto zwrócić uwagę przy zawieraniu umowy ubezpieczeniowej?

Podpisując umowę ubezpieczenia na życie, warto mieć świadomość o wyłączeniach odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeń, czyli zapisach widniejących w ogólnych warunkach ubezpieczenia (tzw. OWU). Informują one o sytuacjach, w których towarzystwo ma prawo nie wypłacić określonego w umowie świadczenia. Zwykle wymienia się wśród nich m.in. śmierć w wyniku czynnego udziału w wojnie, aktach przemocy lub samobójstwo popełnione w pierwszym roku trwania umowy. Oprócz zapisów OWU warto zwrócić uwagę także na karencję ubezpieczeniową. Jeśli zdarzenie objęte ochroną ma miejsce w okresie objętym karencją, towarzystwo ubezpieczeniowe również nie wypłaca świadczenia. Karencja co do zasady nie występuje w indywidualnym ubezpieczeniu na życie jeśli ochroną jest objęte wyłącznie życie ubezpieczonego. Ochrona działa od dnia wskazanego w polisie pod warunkiem, że zostanie zapłacona pierwsza składka. W przypadku umów dodatkowych obejmujących ochroną zdrowia ubezpieczonego, okres karencji może trwać nawet kilka miesięcy.

Chcesz zapewnić finansowy komfort swoim bliskim lub zabezpieczyć swoje zobowiązania finansowe na wypadek poważnej choroby?

