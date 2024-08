Kruk planuje zainwestować łącznie co najmniej 2,5 mld zł w końca tego roku, głównie w wierzytelności detaliczne niezabezpieczone, zapowiedział CEO i prezes Piotr Krupa.

„Większość inwestycji Kruk zrealizował poza Polską, choć rodzimy rynek pozostaje dla nas ważny. Przewidujemy, że do końca roku przeznaczymy na inwestycje łącznie co najmniej 2,5 mld zł, inwestując głównie w wierzytelności detaliczne niezabezpieczone” – powiedział Krupa, cytowany w komunikacie.

W I poł. br. 61% inwestycji i 58% spłat dotyczyło działalności Grupy poza Polską, podano w prezentacji wynikowej.

„Mamy bardzo dobry dostęp do finansowania. Banki nas finansujące zwiększają swoje zaangażowanie w kredytowaniu Kruka. Na rynkach kapitałowych widzimy duże zainteresowanie obligacjami Kruka i implikowane marże spadły w naszym przypadku do około 3%. Jednocześnie mamy bardzo mocny własny cash flow, co sprawia, że nasze potrzeby zwiększania zadłużenia nie są aż tak duże. Stale wzmacniamy naszą pozycję międzynarodową na każdym z czterech głównych rynków Kruka. Z kapitalizacją przekraczającą 8 mld zł Kruk ma pozycję lidera. Ten rok zapowiada się bardzo dobrze” – dodał prezes.

W I poł. 2024 r. nakłady na zakup portfeli wierzytelności wyniosły 900 mln zł (-278 mln zł, -24% r/r). Największe inwestycje w nowe portfele wierzytelności w Grupie miały miejsce w Polsce (354 mln zł) oraz we Włoszech (245 mln zł), podano w prezentacji.

Kruk jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

Źródło: ISBnews