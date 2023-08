Rozwój sztucznej inteligencji to w ostatnim czasie kluczowe zagadnienie. Z jednej strony AI musi poznać człowieka, z drugiej – człowiek musi poznać jej limitację i na razie traktować całość z lekkim przymrużeniem oka.

Dopóki sztuczna inteligencja nas nie pozna, będzie mówić bardzo ogólnie. Im więcej będzie z nami rozmawiać, będzie lepiej wiedziała, o co nam chodzi, do czego my dążymy i to my musimy ją naprowadzić. Z drugiej strony – jak my musimy poznać AI? Moim zdaniem musimy poznać jej limitację. Musimy mieć w głowie to, że ona jest nauczona na danych. Tych danych jest tak dużo, że nie jesteśmy w stanie wszystkich zweryfikować; ich źródeł, ich poprawności i jakości. Ona nam coś odpowiada i my musimy jednak z przymrużeniem oka na nią spojrzeć

mówi Krzysztof Kudryński, Ekspert ds. Sztucznej Inteligencji, NVIDIA podczas konferencji Infoshare 2023