Big Cheese Studio zapowiada dodatek Sushi do pierwszej części „Cooking Simulator” i szykuje się do wydania dwóch dodatków na rynku chińskim, podała spółka. Planowany termin wydania dodatków Cakes & Cookies oraz Pizza na Steam China, a także przygotowanie wersji GOLD dodatku Sushi do podstawowej wersji gry to IV kw. 2023 r.

„Notowany na GPW producent i wydawca gier wideo – kontynuuje prace nad drugą częścią kulinarnego hitu Cooking Simulator o nazwie Cooking Simulator 2: Better Together, w której nowością będzie tryb co-op. Studio nie zapomina jednak o fanach podstawowej części gry, pracując nad wersją GOLD dodatku – Cooking Simulator: Sushi. W planach jest także wydanie dwóch innych DLC, pt. Cakes & Cookies oraz Pizza na Steam China. Planowany termin wydania obu ww. DLC oraz przygotowanie wersji GOLD dodatku Sushi do pierwszej wersji gry ma przypaść na IV kw. 2023 r.” – czytamy w komunikacie.

Obecnie trwają testy i optymalizacja dwóch najważniejszych filarów gry Cooking Simulator 2: Better Together: trybu co-op oraz blueprintów – systemu tworzenia przepisów i procesu gotowania, dzięki któremu gracz będzie mógł tworzyć własne przepisy i procesy gotowania. Rozpoczął się również proces adaptacji gry pod wymagania najnowszej wersji silnika Unity. Finalnie gra uzyska lepszą optymalizację, a w przyszłości szybsze porty konsolowe i lepsze efekty wizualne. Jesienią dostępne będzie demo gry, a także otwarte playtesty, których głównym celem będzie przetestowanie funkcjonalności co-op, podano także.

„Nowy dodatek Sushi to ukłon w stronę graczy, którzy do tej pory bardzo aktywnie spędzają czas z pierwszą częścią Cooking Simulator i jej rozszerzeniami. Sprawdziliśmy, czy ten kierunek będzie dla nich atrakcyjny i okazało się, że tak. Jestem przekonany, że nowy dodatek będzie równie wciągający co nasze poprzednie propozycje. Jest też osłodą podczas oczekiwania na drugą część gry Cooking Simulator 2: Better Together” – powiedział prezes Big Cheese Studio Łukasz Dębski, cytowany w komunikacie.

Studio przygotowuje się ponadto do wydawania dwóch dodatków na rynku chińskim. Będzie to Cakes & Cookies oraz Pizza, a dystrybucją zajmie się Silk Road Games, podano także.

„Cakes & Cookies oraz Pizza są jednymi z najbardziej atrakcyjnych dodatków w naszym portfolio. Nasze obserwacje z China Joy wskazują na to, że gracze w Chinach nastawieni są na rozrywkę i zabawę. Ten aspekt zaważył przy wyborze dodatków do podstawowej wersji gry, które będą dla nich dostępne na Steam China. Warto tutaj dodać, że to gracze poprosili o dodatki jeszcze w tym roku” – dodał Dębski.

Big Cheese Studio to działający od 2018 roku producent i wydawca gier wideo z Łodzi. Większościowym akcjonariuszem Big Cheese Studio jest PlayWay. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2021 r.

Źródło: ISBnews