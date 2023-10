Polska agencja wsparcia eksportu KUKE przygotowała nowy system gwarancji kredytów dla firm, które chcą przeprowadzić transformację energetyczną, poinformował ISBnews prezes Janusz Władyczak. Obejmuje m.in. odejście od wymogu eksportu.

„Przygotowaliśmy nowy system gwarancji finansowania transformacji energetycznej. To rozwiązanie skierowane do dość szerokiego gremium, odchodzimy od wymogu jakiegokolwiek eksportu. Chcemy pomagać wszystkim przedsiębiorcom, którzy chcą dokonać takiej transformacji” – powiedział Władyczak w rozmowie z ISBnews podczas Banking & Insurance Forum 2023.

„Jesteśmy na etapie, że mamy zatwierdzone u siebie wewnętrznie produkty. Nie chcemy wymyślać niczego nowego, wzorujemy się na tym, co już jest na rynku, żeby łatwiej było użyć tych instrumentów zarówno bankom, jak i przedsiębiorcom” – dodał.

Podkreślił, że transformacja energetyczna wymaga wielomiliardowych nakładów, a system gwarancji pozwoli uwolnić większą ilość środków.

„Jak słyszymy, sektor bankowy chce finansować transformację, ale tych środków do końca nie ma, trzeba je więc wykreować. A system gwarancji jest najlepszym instrumentem, który można zastosować po to, żeby te pieniądze się znalazły. Mowa jest o kredytach na 6-7 lat, ale też o znacznie dłuższych. Bo jeżeli mówimy o finansowaniu elektrowni jądrowych, offshore – to są dziesiątki miliardów; to potrzebny jest pieniądz długi, nawet dwudziestoletni, a ten jest bardzo trudno z rynku pozyskać” – powiedział prezes KUKE.

Poinformował, że KUKE składa wniosek o notyfikację tych instrumentów przez Komisję Europejską.

„Liczymy na to, że KE przychylnie spojrzy na naszą inicjatywę i będziemy w stanie w następnym roku te instrumenty uruchomić” – zapowiedział.

„To nie będzie pomoc publiczna. To normalne instrumenty, gdzie obejmujemy gwarancją 80% kredytu, bank jest na swoim ryzyku, nie ściągamy ani z przedsiębiorców, ani z banku całego ryzyka. To istotne, by wszyscy gracze czuli ryzyko tych projektów, a one wbrew pozorom są ryzykowne” – podkreślił.

KUKE od ponad 30 lat ubezpiecza transakcje handlowe polskich przedsiębiorców. Oferuje usługi zapewniające bezpieczną wymianę handlową zarówno w kraju, jak i za granicą. Jako jedyna w kraju instytucja KUKE oferuje produkty z gwarancjami Skarbu Państwa oraz ubezpiecza długoterminowe projekty eksportowe o charakterze inwestycyjnym.

Źródło: ISBnews