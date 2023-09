Liczba rejestracji nowych samochodów osobowych oraz dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) do 3,5 tony wzrosła o 6,97% r/r i wyniosła 47 149 szt. w sierpniu 2023 r., podał IBRM Samar, powołując się na dane CEPiK. W ujęciu m/m spadek wyniósł 1,38%.

Dane skumulowane (353 092 szt.) wykazują wzrost sprzedaży w 2023 roku o 9,7% (+31 228 szt.), podano.

„To już czwarty z rzędu miesięczny wzrost sprzedaży r/r, a siódmy w tym roku. Pod względem liczby zarejestrowanych pojazdów to najlepszy sierpień od sierpnia 2019 roku. Tempo wzrostu liczby rejestracji nowych samochodów zwolniło w porównaniu do początku bieżącego roku, gdy notowano przyrosty dwucyfrowe. Owszem, jest to okres wakacyjny, gdy większość potencjalnych klientów koncentruje się raczej na odpoczynku, a nie na zakupach, jednak wyniki prezentujące liczbę rejestrowanych aut połączone z dostępnymi danymi wskazującymi na zmniejszanie się liczby klientów odwiedzających salony dealerskie, dają istotny powód do analizy przyczyn obserwowanego trendu” – czytamy w komunikacie.

W sierpniu br. zarejestrowano w Polsce 36 178 samochodów osobowych, o 7,17% (+2 420 szt.) więcej niż rok wcześniej i o 0,58% (-210 szt.) mniej niż w lipcu 2023 r. W 2023 roku zarejestrowano dotychczas w Polsce 311 239 samochodów osobowych, o 10,81% więcej r/r.

W sierpniu 2023 roku zarejestrowano w Polsce 4 971 samochodów dostawczych, o 5,56% (+636 szt.) więcej niż rok wcześniej i o 6,82% (-364 szt.) mniej niż w lipcu 2023 roku. W 2023 roku zarejestrowano dotychczas w Polsce 41 853 samochody dostawcze, 2,11% więcej r/r, podano także.

„Prognoza IBRM Samar na 2023 rok zakłada rejestrację 455 tysięcy samochodów osobowych oraz 63 tysięcy pojazdów dostawczych o DMC do 3,5 tony” – podsumowano w komunikacie.

