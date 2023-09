InPost powiększył swoją ekologiczną flotę elektrycznych samochodów do 1000 pojazdów, podała spółka. Ekologiczna flota InPost obejmuje też 15 ciągników siodłowych z napędem LNG. W 2022 roku blisko 30 mln paczek trafiło do adresatów za pośrednictwem auta EV InPost.

„Jesteśmy pionierem wśród firm logistycznych w Polsce, jeśli chodzi o ekologiczną flotę i obecnie mamy także największą flotę samochodów

elektrycznych w Polsce. To spore inwestycje – ale ogromny wkład na rzecz środowiska i przyszłości naszych dzieci czy wnuków. Myślimy o każdym aspekcie ekologii w dostawach przesyłek, wspierając najbardziej ekologiczne rozwiązanie, jakim jest urządzenie Paczkomat InPost. Wraz z GreenWay inwestujemy w sieć stacji ładowania elektryków w całej Polsce. Do tego wpieramy eko inicjatywy w polskich miastach w ramach programu InPost Green City. To pokazuje naszą odpowiedzialność za planetę i kontrybucję naszego biznesu dla społeczności” – powiedział dyrektor działu innowacji logistycznych InPost Sebastian Anioł, cytowany w komunikacie.

W skład ekologicznej floty InPost wchodzi:

blisko 50 szt. Mercedesów eSPRINTER,

blisko 300 szt. Nissanów eNV200 w zabudowie VOLTIA,

600 szt. Ford eTransit,

12 szt. Opel Vivaro-e w zabudowie VOLTIA,

40 szt. Peugeot e-Expert w zabudowie VOLTIA,

4 szt. Renault Megane e-Tech,

7 szt. Peugeot ePartner.

Ponadto InPost we współpracy z GreenWay zainstalował ponad 500 stacji ładowania aut elektrycznych w swoich centrach logistycznych oraz publicznie dostępnych dla kierowców ładowarek DC w pobliżu urządzeń Paczkomat. Do końca tego roku InPost i GreenWay rozbudują tę sieć do 700 punktów, zapowiedziano.

InPost to platforma dostaw dla e-commerce. Założony w 1999 roku przez Rafała Brzoskę w Polsce, InPost posiada sieć Paczkomatów w Polsce, Wielkiej Brytanii i Włoszech, a także świadczy usługi kurierskie i fullfilment dla sprzedawców e-commerce w Polsce. W lipcu 2021 r. sfinalizował przejęcie francuskiej spółki Mondial Relay. W styczniu 2021 r. InPost zadebiutował na giełdzie Euronext Amsterdam.

Źródło: ISBnews