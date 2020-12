Visa obserwuje znaczącą dynamikę wzrostu rynku e-commerce w Polsce. Liczba transakcji internetowych z wykorzystaniem kart organizacji płatniczej, wydanych w Polsce, wzrosła o 25% r/r we wrześniu, poinformował w rozmowie z ISBtech Jakub Kiwior, dyrektor zarządzający regionem Europy Środkowo-Wschodniej w Visa.

„Zauważamy znaczący rozwój rynku e-commerce. Według najświeższych danych Visa, we wrześniu br. liczba transakcji internetowych z wykorzystaniem kart Visa wydanych w Polsce wzrosła o 25% w porównaniu do tego samego okresu w 2019 r. Ten gwałtowny wzrost zainteresowania zakupami w sieci spowodował, że miliony małych firm, które przyjmowały dotychczas tylko płatności gotówką, mierzą się obecnie z ogromnymi trudnościami, gdyż muszą szybko zaadaptować się do cyfrowego świata” – powiedział ISBtech Jakub Kiwior.

Dodał, że dane Visa wskazują, że ponad połowa drobnych przedsiębiorców na świecie nie jest przygotowana do przyjmowania płatności online. Dyrektor Visa w regionie Europy Środkowo-Wschodniej zaznaczył, że Visa w ciągu najbliższych 10 lat planuje skupić się na pomocy 50 mln małych i średnich firm na całym świecie, w tym 8 mln w Europie. Ponadto Visa Foundation przekaże 200 mln USD na rozwój cyfryzacji MŚP w ciągu następnych pięciu lat. Inną inicjatywą, w którą również się bardzo angażuje, są działania Fundacji Polska Bezgotówkowa, której Visa jest współzałożycielem.

„Do końca 2025 r. każdy przedsiębiorca, który chce rozpocząć akceptację płatności kartami, może otrzymać terminal za zero złotych rocznie, bez żadnych dodatkowych opłat. W Polsce działa już ponad milion terminali płatniczych obsługujących płatności zbliżeniowe, a ponad 300 tys. z nich zainstalowano dzięki działalności fundacji” – dodał Jakub Kiwior.

W jego ocenie, w nadchodzącym roku będziemy obserwować dalszy wzrost popularności zintegrowanych rozwiązań w handlu elektronicznym.

„Prostsze sposoby płatności, nowe rozwiązania technologiczne dla osób kupujących głównie przy użyciu aplikacji, strategie sprzedaży wielokanałowej – to wszystko pozwoli szczególnie tym mniejszym firmom na jeszcze większą elastyczność i dostosowywanie się do zmieniających się potrzeb klientów” – wymienił dyrektor zarządzający Visa w regionie.

Visa Inc. to globalna firma zajmująca się technologiami płatniczymi i świadcząca szybkie, bezpieczne oraz niezawodne usługi płatności elektronicznych na rzecz konsumentów, firm, instytucji finansowych oraz jednostek sektora publicznego w ponad 200 krajach i terytoriach zależnych.

