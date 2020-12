PKP Intercity podpisało z konsorcjum ZNTK Mińsk Mazowiecki i Pesa Bydgoszcz umowę na modernizację 125 wagonów za ok. 540 mln zł brutto. Tym samym wartość umów podpisanych w ramach programu inwestycyjnego przewoźnika wynosi już ponad 5 mld zł brutto z czego na Pesę przypada ok. 2 016 mln zł, poinformował członek zarządu PKP IC Adam Laskowski.

„Dzisiejsza umowa pozwala na zrealizowanie strategii inwestycyjnej w kwocie blisko 5 mld zł” – powiedział Laskowski podczas wideokonferencji.

Przedmiotem najnowszej umowy jest wykonanie naprawy okresowej na piątym poziomie utrzymania wraz z modernizacją 125 wagonów typu 111A i 141A oraz ich późniejszych przeglądów technicznych na trzecim poziomie utrzymania. Wartość całego zamówienia to 540,4 mln zł brutto. Zmodernizowane wagony mają trafić do przewoźnika w ciągu 30 miesięcy od podpisania umowy, a pierwszy pojazd już po 300 dniach.

Po modernizacji wagony staną się pojazdami bezprzedziałowymi drugiej klasy. Będą wyposażone m.in. w klimatyzację, wygodne fotele z indywidualnymi gniazdami elektrycznymi oraz gniazdkami USB do ładowania urządzeń mobilnych, bezprzewodowy internet. Pojawi się w nich miejsce na duży bagaż. Wagony będą posiadały zgodne z przepisami Rozporządzenia Komisji UE (TSI) w zakresie kryteriów prośrodowiskowych toalety z zamkniętym układem. Modernizacja obejmie również instalację nowoczesnego systemu informacji pasażerskiej oraz oznaczenia zewnętrzne i wewnętrzne w alfabecie Braille’a.

„W tym trudnym dla całego rynku roku szczególnie mocno wierzymy w napędową moc dużych inwestycji realizowanych z krajowymi partnerami. Tak właśnie dzieje się w przypadku kolejnej współpracy naszego narodowego przewoźnika kolejowego i bydgoskiego producenta taboru. Ten kontrakt przybliży nas do celu, jakim jest kolej bezpieczna, komfortowa i przewidywalna” – dodał wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel.

W ostatnim czasie konsorcjum Pesa Bydgoszcz i ZNTK Mińsk Mazowiecki unowocześniło wagony dla PKP Intercity w ramach dwóch kontraktów. Z końcem listopada br. przewoźnik odebrał ostatnie ze zmodernizowanych 125 pojazdów z umowy wartej blisko 470 mln zł brutto. Korzystają z nich już pasażerowie w całej Polsce, co przyczyni się do podwyższenia standardu podróżowania pociągami PKP Intercity w nowym sezonie. Przewoźnik ma do dyspozycji także 10 wagonów, których modernizację bydgoska firma zakończyła w 2019 r. Wartość tego projektu wyniosła 41 mln zł brutto, przypomniało PKP IC.

Bydgoska Pesa modernizuje dla przewoźnika wagony w ramach jeszcze dwóch umów, wartych łącznie blisko 560 mln zł brutto. Obejmują one unowocześnienie łącznie 80 pojazdów z opcją na dodatkowe 40, z której przewoźnik skorzystał w 2018 roku. Modernizacje w sumie 225 wagonów są dofinansowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 dla projektów „Kolej na dobre połączenia – unowocześnienie wagonów i lokomotyw dla PKP Intercity S.A.” (P1) i „Przyspieszamy komfortowo – unowocześnianie wagonów i zakup lokomotyw dla PKP Intercity S.A.” (P2).

„Pomimo pandemii kontynuujemy największy program inwestycyjny w historii PKP Intercity. Realizowane umowy przekładają się bezpośrednio na komfort podróżowania. Sama współpraca z Pesą Bydgoszcz to już blisko 200 nowoczesnych wagonów, kursujących po całej Polsce. A będzie ich jeszcze więcej. Podpisanie umowy z konsorcjum Pesa Bydgoszcz i ZNTK Mińsk Mazowiecki to kolejny ważny krok w naszej strategii taborowej” – podkreślił prezes Marek Chraniuk.

Poza wagonami, Pesa realizuje obecnie również wartą 275 mln zł brutto umowę na modernizację 14 elektrycznych zespołów trakcyjnych serii ED74. Wartość wszystkich podpisanych kontraktów między PKP Intercity a bydgoskim producentem taboru w ramach programu inwestycyjnego przewoźnika wynosi 2,016 mld zł brutto.

„Bardzo nas cieszy, że konsorcjum Pesa Bydgoszcz i ZNTK Mińsk Mazowiecki może rozszerzyć współpracę z PKP Intercity, realizując kolejny już kontrakt, i przyczyniać się do tego, że pasażerowie będą podróżować wagonami wyróżniającymi się najwyższym komfortem i bezpieczeństwem, które są wyposażone w wiele innowacyjnych rozwiązań stosowanych w naszych najnowocześniejszych pojazdach – zakończył prezes Pesy Krzysztof Zdziarski.

Modernizacja 125 wagonów to element programu inwestycyjnego na 7 mld zł „PKP Intercity – Kolej Dużych Inwestycji”, który zostanie wdrożony do 2023 r. Po zakończeniu programu tabor przewoźnika będzie w 80% nowy lub zmodernizowany, w 94% pociągów będzie dostępna klimatyzacja, a w co najmniej 77% bezprzewodowy internet.

PKP Intercity to największy w Polsce kolejowy przewoźnik dalekobieżny. W 2019 r. spółka miała blisko 49 mln pasażerów wobec ponad 46 mln pasażerów rok wcześniej.

Źródło: ISBnews