MCI Capital przewiduje dokonanie jednej inwestycji do końca bieżącego roku i 2-3 nowe transakcje w 2025 roku, poinformował prezes Tomasz Czechowicz.

„Mamy za sobą 3 nowe inwestycje [w spółki SaaS] w ciągu ostatnich 12 miesięcy. To jest bardzo dobry run rate. W zasadzie jest to docelowy poziom inwestycji, które realizują fundusze mid-market w regionie Europy Centralnej i Wschodniej. My jako jedyny fundusz jesteśmy skoncentrowani na spółkach cyfrowych, technologicznych. Trzymamy kciuki, żeby utrzymać tą dynamikę inwestycyjną w kolejnych dwunastu miesiącach. W tej chwili też mamy zaawansowane nowe projekty inwestycyjne, także chcielibyśmy jeszcze w tym roku próbować zrobić jedną inwestycję i planujemy między 2 a 3 nowe inwestycje w przyszłym roku” – powiedział Czechowicz podczas wideokonferencji.

Ocenił, że rynek się istotnie poprawił w stosunku do tego co miało miejsce ponad rok temu, gdzie brakowało podaży ciekawych spółek.

„W tej chwili jest relatywnie ograniczona konkurencja, ciągle nie ma alternatyw exit’owych typu możliwości dobrego IPO z małych i średnich spółek. Cele naszych inwestycji się nie zmieniają, ale dodajemy pewne akcenty jak zwiększenie koncentracji na obszarze serwisów i to bardziej cyfrowych technologicznych innowacyjnych modeli serwisów. Spółki SaaS to niezmiennie nasz ulubiony model biznesowy. Oczywiście, jesteśmy otwarci na biznesy e-commerce, biznesy payment, in-tech, jak również cyfrową infrastrukturę. Natomiast ten SaaS realizowany poprzez różne branże wertykalne jest dla nas najbardziej interesujący. Zarówno w formacie regionalnych, czy krajowych czempionów, jak również w formacie, europejskich czy prób budowania globalnych czempionów. 150 mln zł to jest taki nasz typowy ticket inwestycyjny, plus, minus pewnie 50 mln zł” – wymienił prezes.

Wiceprezes MCI Paweł Borys dodał, że fundusz planuje dwa duże exit’y, spodziewając się, że przyniosą one poziom ok. 0,8 mld zł gotówki.

„Przekłada się to na nasze nowe podejście do polityki dywidendowej, daje nam to też bardzo silną pozycję finansową i zdolność realizacji też nowych inwestycji” – wskazał Borys.

MCI Capital jest jednym z największych technologicznych funduszy inwestycyjnych w Europie Środkowej. Fundusz inwestuje 25-100 mln euro w cyfrowych czempionów: spółki technologiczne, spółki przechodzące transformację cyfrową oraz infrastrukturę IT. Fundusz był zaangażowany m.in. w Mall.cz (e-commerce, Czechy), WP.pl (media cyfrowe, Polska), Invia (e-travel, CEE), Dotpay/eCard (fintech, Polska), iZettle (fintech, global) oraz ATM SA (centra danych, Europa).

