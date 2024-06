Medinice otrzymało podpisaną umowę dotyczącą prowadzenia badania klinicznego systemu CoolCryo, mającego na celu ocenę bezpieczeństwa i skuteczności systemu. Badanie będzie prowadzone w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

CoolCryo to system do krioablacji serca oparty na ciekłym azocie jako medium chłodzącym. Ciekły azot to powszechnie stosowane i najtańsze medium chłodzące, a jego zastosowanie znacznie obniża koszty operacji. Dzięki podgrzewanej i formowalnej końcówce zabiegi wykonywane są szybciej. Cały system wraz z krioaplikatorem docelowo ma służyć do małoinwazyjnej pełnościennej krioablacji serca.

Medinice to polska firma o globalnym zasięgu, będąca platformą dla rozwiązań stosowanych w kardiologii. Firma rozwija własne projekty oraz projekty pozyskane od naukowców z Polski i zagranicy. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2020 r.

Źródło: ISBnews