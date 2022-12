Grupa MOL planuje zająć „silną drugą pozycję” na rynku stacji paliw w Polsce, co oznacza konieczność powiększenia sieci o co najmniej 100 dodatkowych obiektów, zadeklarował wiceprezes wykonawczy MOL ds. usług konsumenckich Péter Ratatics.

„Wejście na polski rynek traktujemy jak punkt wyjścia. Chcemy być silnym drugim graczem na polskim rynku, co oznacza konieczność wyprzedzenia BP. Oceniamy, że będziemy do tego potrzebowali co najmniej 100 dodatkowych stacji” – powiedział Ratatics dziennikarzom w Budapeszcie.

MOL przejął ponad 410 stacji należących do Grupy Lotos w ramach realizacji środków zaradczych Komisji Europejskiej związanych z fuzją PKN Orlen i Grupy Lotos, a już wcześniej posiadał ponad 80 stacji partnerskich Slovnaft Partner na południu Polski, co daje łącznie ok. 500 stacji. Sieć BP w Polsce liczyła na koniec III kwartału 2022 r. 565 placówek.

„Przyglądamy się okazjom rynkowym, nie wykluczamy kolejnych akwizycji w Polsce” – zapowiedział również.

„Sieci stacji będą nadal potrzebne w najbliższych dekadach. Z czasem w coraz mniejszym stopniu będą to stacje paliw, przynajmniej w tradycyjnym znaczeniu, a w coraz większym stopniu punkty usług związanych z mobilnością, ale sama potrzeba istnienia takich miejsc nie zniknie” – podsumował Ratatics.

Węgierski koncern MOL prowadzi działalność w zakresie wydobycia i przerobu ropy naftowej (aktywa produkcyjne ma w 8 krajach, posiada też 4 rafinerie i 2 jednostki petrochemiczne). Od 2004 r. jest notowany na warszawskiej giełdzie.

Źródło: ISBnews