Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Oddział Wrocław wybrała ofertę Mostostalu Warszawa, o wartości prawie 306 mln zł, jako najkorzystniejszą w postępowaniu w przetargu na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S8 Niemcza- Ząbkowice Śląskie o długości ok. 7,9 km, podała GDDKiA. Oferta wybrana przez komisję przetargową jest drugą co do wysokości spośród złożonych przez zainteresowanych wykonawców. Pierwsza oferta została odrzucona ze względu na nieprawidłowo wniesione wadium. Przy braku odwołań od rozstrzygnięcia i po zakończeniu kontroli prezesa Urzędu Zamówień Publicznych planowane jest podpisanie umowę z wykonawcą we wrześniu br., podano także.

Mostostal Warszawa jest aktywny we wszystkich podstawowych sektorach branży budowlanej, a zakres usług obejmuje generalne wykonawstwo inwestycji oraz realizację projektów „pod klucz” dla partnerów krajowych i zagranicznych. Spółka debiutowała na GPW w 1993 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,68 mld zł w 2023 r.

Źródło: ISBnews