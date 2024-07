Orange Polska chce zwiększać wolumeny podczas dwóch wysokich okresów handlowych w II półroczu i intensyfikuje przygotowania do nowej strategii średnioterminowej, poinformowała prezes operatora Liudmila Climoc.

„Solidne wyniki handlowe i finansowe w II kwartale i pierwszych 6 miesiącach roku pozwoliły nam poprawić nasze całoroczne prognozy zysków. Nasze priorytety na drugą część roku obejmują – po pierwsze – wykorzystanie dwóch wysokich sezonów handlowych (powrotu do szkoły i Boże Narodzenie), aby skupić się na zwiększeniu wolumenów klientów i wartości, którą oferujemy naszym klientom. Nasi klienci mogą oczekiwać od nas nowych atrakcyjnych ofert. Po drugie, naszymi głównymi priorytetami są sieć, roll out 5G, a zwłaszcza światłowody budowane z dotacji unijnych” – powiedziała Climoc podczas wideokonferencji.

Po publikacji wyników za II kw. br. Orange Polska zaktualizował prognozy na cały 2024 rok. Zakładają one: stabilny poziom/nisko jednocyfrowy spadek przychodów (wobec niskiego jednocyfrowego wzrostu wcześniej), niski do średniego jednocyfrowy wzrost EBITDAaL (wobec niskiego jednocyfrowego wzrostu wcześniej) oraz eCapex (ekonomiczne nakłady inwestycyjne) w przedziale 1,7-1,9 mld zł (prognoza została podtrzymana).

„Wyniki pokazują, że mamy popyt na nasze podstawowe usługi i jesteśmy w stanie przełożyć go na solidne generowanie zysków pomimo wyzwań. To napawa mnie optymizmem, że nasza firma ma silne podstawy, odpowiednie aktywa i jest dobrze przygotowana do rozwoju w przyszłości. W drugiej części roku zintensyfikujemy przygotowania do naszej nowej strategii średnioterminowej” – dodała prezes Orange Polska.

Orange Polska to dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do internetu, TV oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP). Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

Źródło: ISBnews