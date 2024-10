Po publikacji wyników za III kw. br. Orange Polska podtrzymał prognozy na cały 2024 rok, podała spółka. Zakładają one: stabilny poziom/nisko jednocyfrowy spadek przychodów, niski do średniego jednocyfrowy wzrost EBITDAaL oraz eCapex (ekonomiczne nakłady inwestycyjne) w przedziale 1,7-1,9 mld zł.

„W III kw. 2024 roku Orange Polska informuje o dobrych wynikach komercyjnych i finansowych, zgodnych z planami całorocznymi. […] Prognoza całoroczna potwierdzona” – czytamy w komunikacie.

Prognoza Grupy na 2024 rok została opublikowana 14 lutego 2024 roku. 23 lipca Grupa zaktualizowała prognozę przychodów oraz wskaźnika EBITDAaL, przypomniano.

„Grupa oczekuje, że przychody pozostaną na podobnym poziomie, jak w roku ubiegłym lub obniżą się o niski jednocyfrowy procent w porównaniu do poprzedniej prognozy wzrostu o niski jednocyfrowy procent oraz niskiego do średniego jednocyfrowego procentowego wzrostu wskaźnika EBITDAaL w porównaniu do niskiego jednocyfrowego wzrostu prognozowanego poprzednio. Prognoza eCapex (ekonomiczne nakłady inwestycyjne) została podtrzymana przez zarząd na niezmienionym poziomie w przedziale 1,7-1,9 mld zł. Zarząd będzie na bieżąco ściśle monitorować wyniki Grupy” – czytamy w komentarzu zarządu do wyników.

Przychody razem w okresie I-III kw. 2024 r. spadły o 1,8% r/r do 9 309 mln zł, zaś zysk EBITDAaL zwiększył się o 3,9% r/r do 2 520 mln zł.

eCapex (ekonomiczne nakłady inwestycyjne) za 9 miesięcy wzrosły o 26% r/r do 1 134 mln zł, odzwierciedlając szybkie tempo budowy sieci 5G oraz inne rozłożenie wpływów ze sprzedaży nieruchomości w ciągu roku, podał też operator.

Orange Polska to dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do internetu, TV oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP). Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

Źródło: ISBnews