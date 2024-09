Grupa Orlen uruchomiła specjalny program „Jesteśmy razem” finansujący walkę ze skutkami powodzi, na który dotąd przekazała 35 mln zł, podała spółka. Środki te m.in. finansują paliwo dla służb walczących z powodzią, pozwalają na usuwanie jej skutków oraz wsparcie poszkodowanych przez klęskę żywiołową.

„Jesteśmy razem” to zarówno środki przekazane bezpośrednio przez spółkę, jak i zgromadzone w ramach specjalnych akcji realizowanych wspólnie z klientami czy pracownikami, wskazano.

„Od pierwszych dni ściśle współpracujemy ze służbami zaangażowanymi w zwalczanie skutków powodzi i samorządami, a teraz rozszerzamy listę partnerów o organizację pomocowe. Dzięki temu ok. 30 mln zł ze środków własnych Orlen, fundacji korporacyjnych oraz pozostałe pieniądze zebrane przez nas w ramach akcji specjalnych zostaną efektywnie wykorzystane” – powiedziała dyrektor wykonawcza ds. sponsoringu Orlenu Lidia Kołucka, cytowana w komunikacie.

Grupa Orlen przekazała ponad 11 mln zł dla służb ratunkowych i najbardziej poszkodowanych gmin i powiatów. Wsparcie otrzymały przede wszystkim jednostki straży pożarnej, ratownictwa wodnego, Policja oraz służby lokalne. Do tej pory Państwowa i Ochotnicza Straż Pożarna oraz jednostki ratownictwa wodnego zatankowały bezpłatnie ponad pół miliona litrów paliwa. Z kolei 3 mln zł trafiło do wojewódzkich Funduszy Wsparcia Policji, jako środki pozwalające na kompensację m.in. kosztów paliwa. Zaangażowani w akcję przeciwpowodziową strażacy i policjanci zostali poczęstowani przeszło 11 tys. kubków kawy i herbaty, wymieniono.

Działania Grupy Orlen objęły także wsparcie rzeczowe w postaci sprzętu, środków chemicznych oraz worków przeciwpowodziowych – zarówno dla Państwowej Straży Pożarnej, jak i dotkniętych żywiołem samorządów. Gminy Lądek-Zdrój i Stronie Śląskie oraz poszkodowane powiaty województwa dolnośląskiego i opolskiego otrzymują paliwo o łącznej wartości ponad 1 mln zł.

W ramach długofalowych działań programu „Jesteśmy razem”, których celem jest odbudowa zniszczonych terenów i likwidacja skutków powodzi, Orlen m.in. przekaże 10 mln zł na rzecz organizacji pomocowych jak np. Polska Akcja Humanitarna czy Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Podobnie rozdysponowane zostaną też środki pochodzące ze zbiórki prowadzonej wśród pracowników grupy kapitałowej. Przy czym każda złotówka przekazana przez pracowników jest podwajana przez fundacje korporacyjne Grupy Orlen, podano też w materiale.

„Jesteśmy razem” to także 4,1 mln zł – całkowita kwota uzyskana przez spółkę w miniony weekend ze sprzedaży kawy i herbaty na stacjach Orlenu w całej Polsce. Akcja zorganizowana przez koncern cieszyła się dużym powodzeniem, czego potwierdzeniem jest uzyskanie w tych dniach jednego z najlepszych wyników sprzedażowych w ostatnich dwóch latach. Poszkodowanych przez żywioł wspierają również uczestnicy programu lojalnościowego Orlen Vitay, przekazując zebrane punkty. Każde 5 tys. punktów to równowartość 25 zł. Środki trafią do organizacji wspierających walkę ze skutkami powodzi, podsumowano.

Grupa Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego. W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Energi, Grupy Lotos oraz PGNiG. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 372,64 mld zł w 2023 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

Źródło: ISBnews