DHL Express ogłosił coroczne korekty cen na rok 2025 w Polsce, które przewidują średni wzrost stawek o 6,9% obowiązujący od 1 stycznia 2025 roku, podała spółka.

„Mimo ciągłego wpływu dynamiki geopolitycznej i zakłóceń łańcucha dostaw na rynku logistycznym jesteśmy zaangażowani w dostarczanie stabilnych i niezawodnych usług na całym świecie. Dzięki corocznej korekcie cen możemy nadal inwestować w naszą sieć, aby zwiększyć jej odporność i zdolność adaptacji, zapewniając spójne wsparcie dla firm naszych klientów niezależnie od okoliczności zewnętrznych” – powiedział prezes DHL Express Polska Tomasz Buraś, cytowany w komunikacie.

Zgodnie z zapowiedzianą korektą, od 1 stycznia 2025 roku:

– średni wzrost w Polsce wyniesie 6,9% dla usługi Time Definite (lotniczej).

– średni wzrost w Polsce wyniesie 6,9% dla usługi Day Definite (drogowej) uwzględniając w obliczeniach zmianę opłaty paliwowej dla tej usługi, podano.

DHL Express co roku dokonuje korekty cen, uwzględniając inflację i dynamikę walut, a także koszty administracyjne związane ze środkami regulacyjnymi i środkami bezpieczeństwa. Władze krajowe i międzynarodowe w ponad 220 krajach i terytoriach obsługiwanych przez DHL Express regularnie je aktualizują. W zależności od lokalnych warunków, korekty cen będą się różnić w poszczególnych krajach, wskazano w informacji.

DHL Express to jedna z dywizji DHL, która obsługuje ekspresowe międzynarodowe przesyłki lotnicze i należy do globalnej Grupy DHL. Zapewnia obsługę logistyczną i rozwiązania w zakresie wysyłek oraz realizacji zamówień ze sklepów internetowych na całym świecie. Dostarcza przesyłki do ponad 220 krajów.

