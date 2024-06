Orlen Synthos Green Energy podpisało umowy o współpracy z Aecon i AtkinsRéalis – firmami odpowiedzialnymi za budowę pierwszego na świecie reaktora BWRX-300 w Kanadzie oraz umowę czterostronną z GE Hitachi Nuclear Energy, Aecon i AtkinsRéalis, podała spółka.

„Po nawiązaniu współpracy z OPG, naszym głównym partnerem z Kanady, rozpoczynamy kolejny etap kooperacji polsko-kanadyjskiej. Naszym celem jest przygotowanie OSGE do procesu wyboru wykonawców prac inżynieryjno-budowlanych dla reaktorów BWRX-300 w Polsce. Aby zrobić to profesjonalnie i efektywnie, potrzebujemy wiedzy i wsparcia ze strony podmiotów, którzy mają odpowiednie doświadczenie. Aecon i AtkinsRéalis to firmy odpowiedzialne za projekt i budowę reaktora BWRX-300 dla Ontario Power Generation w Kanadzie, dlatego ustanowione dziś partnerstwo jest dla nas naturalnym krokiem” – powiedział prezes OSGE Rafał Kasprów, cytowany w komunikacie.

Stronami czterostronnej umowy są OSGE oraz firmy zaangażowane w projekt BWRX-300 w Kanadzie: Aecon – firma odpowiadająca za budowę reaktora; AtkinsRéalis – inżynier projektu; GE Hitachi – projektant technologii. Ponadto OSGE zawarło dwie ramowe umowy wykonawcze z Aecon i AtkinsRéalis. Są to szczegółowe umowy dwustronne dotyczące wsparcia w obszarach związanych z budową elektrowni jądrowej BWRX-300.

Transfer doświadczeń od kanadyjskich partnerów zapewni OSGE specjalistyczną wiedzę inżynieryjną oraz budowlaną niezbędną do opracowania i zbudowania docelowego modelu współpracy z przyszłymi wykonawcami, jak również w przygotowaniach do finalnego wyboru tych wykonawców. Nie są to porozumienia o wyborze podmiotów do budowy reaktorów BWRX-300 w Polsce, zastrzeżono.

„Biorąc pod uwagę fakt, że globalne zapotrzebowanie na energię elektryczną potroi się do 2050 roku, widzimy potencjał dla budowy 1000 nowych reaktorów jądrowych. Wraz z dużymi reaktorami, SMR-y stanowić będą część tych nowych inwestycji, gdyż tylko to pozwoli zapewnić odpowiednie moce wytwórcze. Wykorzystamy nasze doświadczenie zdobywane podczas wdrożenia reaktora SMR BWRX-300 w Kanadzie w Darlington, by analogiczna inwestycja w Polsce realizowana była w jak najlepszy możliwy sposób” – powiedział prezes ds. energetyki jądrowej w AtkinsRéalis Joe St. Julian.

Orlen Synthos Green Energy (OSGE) to spółka powołana przez Orlen i Synthos Green Energy, której misją jest zbudowanie floty reaktorów BWRX-300 od amerykańsko-japońskiej firmy GE-Hitachi Nuclear Energy.

Grupa PKN Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego. W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Energi, Grupy Lotos oraz PGNiG. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 278,51 mld zł w 2022 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

Grupa kapitałowa Synthos jest czołowym producentem surowców chemicznych w Polsce i Europie. Była notowana na GPW od 2004 r. do kwietnia 2018 r.

Źródło: ISBnews