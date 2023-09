OX2 podpisał umowę sprzedaży lądowej farmy wiatrowej o mocy 20 MW w Bejscach na rzecz Enea Nowa Energia – należącej do grupy energetycznej Enea, podał OX2. Wartość umowy wynosi 680 mln SEK, a sprzedaż została sfinalizowana w III kwartale 2023 r., podano także.

Farma wiatrowa Bejsce, składająca się z sześciu turbin, powstanie w południowo-wschodniej części Polski. Budowa rozpocznie się we wrześniu 2023 roku, a oddanie do użytku planowane jest na drugą połowę 2025 roku. Roczna produkcja energii przez farmę wiatrową wyniesie około 65 GWh, co odpowiada rocznemu zużyciu energii elektrycznej przez 20 000 gospodarstw domowych, podano.

„Cieszymy się, że możemy ogłosić tę transakcję i z niecierpliwością czekamy na realizację projektu wiatrowego Bejsce. Polska jest bardzo dynamicznym rynkiem i będziemy nadal rozwijać naszą organizację i portfolio projektów, przyczyniając się w ten sposób do napędzania transformacji energetycznej” – powiedział CEO OX2 Paul Stormoen, cytowany w komunikacie.

„Farma wiatrowa Bejsce to kolejny projekt odnawialny, który Enea pozyskała w ostatnich tygodniach. Jesteśmy w trakcie zwiększania mocy odnawialnych, zarówno solarnych, jak i wiatrowych, aby przyczynić się do transformacji sektora energetycznego” – wskazał prezes Enei Paweł Majewski.

Po oddaniu do użytku, OX2 będzie odpowiedzialna za techniczne i komercyjne zarządzanie projektem, optymalizację produkcji i nadzorowanie jego działalności, podano też w materiale.

OX2 opracowuje, buduje i sprzedaje rozwiązania w zakresie energii odnawialnej na dużą skalę. OX2 oferuje również zarządzanie farmami wiatrowymi i słonecznymi po ich ukończeniu. Sprzedaż w 2022 r. wyniosła około 7,6 mld SEK. Firma zatrudnia około 400 pracowników i ma siedzibę w Sztokholmie w Szwecji. OX2 jest notowana na Nasdaq Stockholm od 2022 r.

Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.; wchodzi w skład indeksu mWIG40.

