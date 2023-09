Wartość netto sprzedaży gastronomicznej zrealizowanej przez lokale (bez sieci Piwiarnia) działające pod markami należącymi do Grupy Sfinks wyniosła 18,2 mln zł (wzrost o 10,5% r/r) i była realizowana przez 74 lokale w sierpniu 2023 r., podała spółka. Narastająco w okresie styczeń-sierpień przychody restauracji wzrosły o 13,6% r/r do 125,76 mln zł.

„W sierpniu szczególnie cieszy mnie wzrost sprzedaży na restauracjach porównywalnych (L2L). Jest on zauważalnie wyższy niż sierpniowa inflacja. Jednak najważniejsze jest to, że obserwujemy także wzrost liczby odwiedzających nas gości. Wpływ na to oczywiście mają działania prosprzedażowe, ale także rosnąca ocena naszych usług przez gości. W kontekście nieco ostudzonych ogólnych nastrojów i mniejszej chęci do wydawania pieniędzy przez konsumentów, z jaką mierzy się gospodarka, wyniki sprzedażowe należy oceniać tym bardziej pozytywnie” – powiedział prezes Sylwester Cacek, cytowany w komunikacie.

„Systematycznie pracujemy na umocnienie tego dobrego trendu oraz nad otwarciem kolejnych restauracji. Na wrocławskim Rynku działa już Sphinx, który do tej lokalizacji wrócił po około rocznej przerwie, uruchomiliśmy też latem nowy Sphinx Coctail Bar w Jarocinie, a kolejne lokale są w przygotowaniu. Niedługo też goście restauracji Sphinx będą mogli wypróbować dań ze specjalnej jesiennej oferty, nad którą jeszcze pracujemy” – dodał prezes.

Przychody porównywalnej sieci lokali (L2L) w sierpniu wyniosły 17,59 mln zł, co oznacza wzrost o 14,3% r/r. Narastająco wzrost wyniósł 19% r/r do 123,93 mln zł, podano również.

Raportowana przez Sfinks Polska sprzedaż gastronomiczna w lokalach działających pod markami należącymi do Grupy Sfinks jest sumą sprzedaży realizowanej przez restauracje własne i franczyzowe. Sprzedaż gastronomiczna realizowana w restauracjach własnych stanowi przychód grupy, natomiast sprzedaż gastronomiczna realizowana w restauracjach franczyzowych stanowi przychód franczyzobiorców, od których pobierana jest opłata franczyzowa.

Pod względem wielkości sprzedaży oraz liczby restauracji Sfinks jest największą w Polsce siecią typu casual dining. Sfinks Polska jest jednocześnie trzecią pod względem przychodów firmą gastronomiczną w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r.

Źródło: ISBnews