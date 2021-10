PGE Energia Odnawialna – spółka zależna Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) – otrzymała pozwolenie na w powiecie siemiatyckim, podała spółka. Uruchomienie farmy planowane jest na 2023 r.

„Postępowanie przetargowe na realizację inwestycji zostanie ogłoszone w ciągu najbliższych dwóch miesięcy. Pozwoli to na rozpoczęcie procedury budowlanej w połowie przyszłego roku i uruchomienie farmy fotowoltaicznej w 2023 r.” – czytamy w komunikacie.

Jednym z celów w strategii PGE jest zbudowanie do 2030 r. instalacji słonecznych o łącznej mocy ok. 3 GW. Do tej pory PGE Energia Odnawialna zabezpieczyła na ten cel blisko 2 500 ha gruntów, na których mogą powstać farmy słoneczne o mocy blisko 2 000 MW.

„W przyszłości na tych terenach uruchomione zostaną zarówno jednomegawatowe instalacje, jak i znacznie większe przedsięwzięcia. Nowe inwestycje spółki realizowane będą na gruntach własnych Grupy PGE, należących do samorządów, instytucji kościelnych, spółek skarbu państwa, ale również – tak jak w przypadku PV Augustynka – na gruntach dzierżawionych od prywatnych właścicieli” – czytamy dalej.

PGE Energia Odnawialna zamierza finansować projekty poprzez system aukcyjny oraz w oparciu o długoterminową umowę sprzedaży energii elektrycznej (PPA). Korzystając z mechanizmu wsparcia zrealizowanych zostanie m.in. 19 projektów, które wygrały tegoroczną aukcję na sprzedaż energii elektrycznej w instalacjach odnawialnych źródeł energii do 1 MW. Inwestycje powstaną w województwach: zachodniopomorskim, wielkopolskim, lubuskim, łódzkim, lubelskim i mazowieckim, podano także.

Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18%. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10%. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25% a sprzedaży do odbiorców końcowych – 33%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

Źródło: ISBnews