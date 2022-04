Oferta spółki zależnej Atende – A2 Customer Care (lider konsorcjum) i Atende (członek konsorcjum) o wartości 154,3 mln zł brutto została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na „Wdrożenie centralnych systemów CRM i Billing”, prowadzonym w imieniu i na rzecz PGE Systemy – spółki z Grupy PGE, podały spółki.

Prace wdrożeniowe rozpoczną się w tym roku, a zakończenie projektu przewidziane jest w 2025 roku.

„Zakup i wdrożenie nowego systemu CRM i Biling jest jednym z zadań strategicznych w ramach transformacji cyfrowej Grupy PGE. Jest to największy tego typu projekt realizowany w kraju i jeden z największych w Europie. Wdrożenie systemu CRM i Billing oraz koordynacja wszystkich związanych z nim zadań i projektów obejmuje nie tylko przygotowanie i przeprowadzenie zakupu, a potem wdrożenie nowego systemu, ale także połączenie go z wieloma systemami informatycznymi, co jest niezbędne dla skutecznej realizacji procesów obsługi klientów w całej Grupie PGE” – powiedział prezes Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) Wojciech Dąbrowski, cytowany w komunikacie.

Wdrożenie nowego systemu w Grupie PGE podzielone jest na trzy etapy: wdrożenie pilotażowe, uruchomienie systemów we wszystkich oddziałach spółek, a następnie wdrożenie dodatkowych funkcjonalności.

Atende dostarcza rozwiązania teleinformatyczne dla firm i instytucji. Specjalizuje się w trzech dziedzinach: sieci i bezpieczeństwa teleinformatycznego, wysokowydajnych systemów obliczeniowych oraz infrastruktury teleinformatycznej, szczególnie dla centrów danych.

Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18%. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10%. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25% a sprzedaży do odbiorców końcowych – 33%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

Źródło: ISBnews