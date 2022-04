Spółki giełdowe, firmy prywatne, organizacje i fundacje przekazują środki finansowe oraz pomoc materialną, jak również wsparcie moralne na rzecz obywateli Ukrainy – w ich Ojczyźnie i w Polsce. Poniżej przedstawiamy najnowsze działania.

W związku z atakiem Rosji na Ukrainę Ministerstwo Infrastruktury i podległe spółki realizują wiele działań pomocowych, a także wprowadzają szereg ułatwień transportowych. Uchodźcy przyjeżdżający do Polski korzystają m.in. z transportu kolejowego. Dzięki specjalnym pociągom mogą także przemieszczać się do innych krajów w Europie.

Koleje z Polski, Niemiec i Czech współpracują przy przewozie uchodźców, którzy przybyli do Polski w związku z inwazją Rosji na Ukrainę. Polscy kolejarze, wspólnie ze swoimi partnerami z kolei krajów sąsiadujących z Polską, uruchamiają specjalne, dodatkowe pociągi, przewożące uchodźców z Ukrainy.

Dodatkowe pociągi i wzmocnione składy

Od 24 lutego do 8 kwietnia br. z miejscowości przy granicy z Ukrainą odprawiono w sumie 2359 pociągów, w tym 1928 pociągów stałego kursowania i 431 pociągów dodatkowych.

Łącznie, od wybuchu wojny na Ukrainie, tj. od 24 lutego br. do 8 kwietnia br. ze stacji Chełm, Hrubieszów, Dorohusk, Przemyśl, Krościenko, Hrebenne i Jarosław odprawiono ponad 483 tys. pasażerów w różnych kierunkach Polski, w tym ponad 318 tys. pociągami stałego kursowania i prawie 165 tys. pociągami specjalnymi.

Polski narodowy przewoźnik – PKP Intercity koordynuje działania związane z wykorzystaniem taboru przewoźników regionalnych.

Dodatkowe i wzmocnione składy jadące do Niemiec i Czech

Obserwujemy stale rosnące zainteresowanie korzystaniem z pociągów przewożących uchodźców z Ukrainy do Niemiec, a także Czech i Austrii.

Dlatego polskie spółki kolejowe ściśle współpracują z partnerami z kolei niemieckich i czeskich, by uruchamiać dodatkowe składy specjalne.

Obecnie obywatele Ukrainy mogą bezpłatnie podróżować do Niemiec na pokładzie pociągów PKP IC. Polskie koleje uruchamiają także dodatkowe składy, które m.in. z Warszawy, Krakowa czy Katowic przewożą uchodźców w kierunku Niemiec.

Do 8 kwietnia br. łącznie z Polski (z Warszawy, Wrocławia, Przemyśla, Chełma, Krakowa i Gdyni) wyjechało ponad 1 tys. pociągów z uchodźcami, w tym 844 pociągi stałego kursowania i 205 pociągów specjalnych, którymi uchodźcy kierowali się do Niemiec i Czech. Przewiozły one łącznie ponad 354 tys. osób.

Bezpłatne przejazdy dla obywateli ukraińskich

Od 1 kwietnia obowiązują nowe zasady dotyczące bezpłatnych przejazdów PKP Intercity dla uchodźców z Ukrainy. Szczegóły w komunikacie MI: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/nowe-zasady-tymczasowych-bezplatnych-przejazdow-pkp-intercity-dla-uchodzcow-z-ukrainy

Dotychczas 1 180 tys. obywateli Ukrainy uciekających przed wojną skorzystało z bezpłatnych przejazdów pociągami PKP Intercity.

Bezpłatne przejazdy na terenie swoich krajów oferują także przewoźnicy kolejowi z Niemiec, Czech, Słowacji, Austrii i Węgier, co znacznie ułatwia przemieszczanie się w innych kierunkach.

Sieć Biedronka przedłuża współpracę z Okresową Koalicją i przekaże w tym roku ponad 2 mln środków higieny menstruacyjnej. Wsparciem zostaną objęte również kobiety i dziewczyny, które przybyły do Polski z Ukrainy. Dwuletnia współpraca z Biedronką pozwoli na przekazanie łącznie aż 3,5 miliona środków dla potrzebujących.

Dzięki współpracy Okresowej Koalicji z Biedronką, która jako pierwsza sieć handlowa w Polsce postanowiła walczyć z ubóstwem menstruacyjnym, udało się przekazać potrzebującym kobietom już prawie półtora miliona środków higienicznych. Nowa umowa z organizacją dotyczyć będzie przekazania jeszcze większej liczby środków – aż 2 milionów sztuk podpasek i tamponów. Wiele z nich trafi do uchodźczyń zza naszej wschodniej granicy, które w ostatnich tygodniach trafiły do Polski.

„Problem ubóstwa menstruacyjnego jest wciąż kwestią bardzo ważną. Szczególnie teraz, kiedy do Polski przyjechały tysiące kobiet i dziewcząt z Ukrainy. Grupa osób, którym powinniśmy pomóc, dostarczając produkty menstruacyjne, jest jeszcze większa. Dzięki współpracy z Okresową Koalicją możemy dotrzeć z naszą pomocą tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna” – Karolina Błońska, starsza menedżerka ds. społecznej odpowiedzialności biznesu w sieci Biedronka

Dostawy środków higieny menstruacyjnej od sieci Biedronka i Okresowej Koalicji dotrą na dworce, do punktów recepcyjnych oraz miejsc noclegowych, w których przebywają kobiety i dziewczęta z Ukrainy. Oprócz tego dystrybuowane będą w dotychczasowych miejscach – m.in. szkołach, domach dziecka czy ośrodkach dla osób w kryzysie bezdomności.

Do organizacji skupionych w Okresowej Koalicji dostarczono już pierwszą dostawę środków menstruacyjnych w ramach nowej umowy.

Grupa Santander Bank Polska wraz ze swoimi klientami i pracownikami, w kolejnej akcji „Podwójna Moc Pomagania” zebrała ponad 4,25 mln zł. Pieniądze trafią do organizacji humanitarnych, z przeznaczeniem na działania pomocowe i medyczne w Polsce i Ukrainie.

Grupa Santander Bank Polska wraz z Fundacją Santander już po raz trzeci uruchomiły akcję charytatywną Podwójna Moc Pomagania – tym razem na rzecz pomocy Ukrainie. Bank podwajał wpłaty, przeznaczając na to 1,5 mln zł. W zbiórce charytatywnej wzięło udział ponad 26,5 tys. osób, wspólnie zebrano ponad 4 mln 250 tys. zł.

Pieniądze ze zbiórki zostaną przekazane organizacjom, koordynującym pomoc dla osób dotkniętych wojną w Ukrainie – PAH, Unicef oraz PCK. Darowiznę otrzyma także miasto Przemyśl.

W promocję zbiórki zaangażował się również Marcin Dorociński, który w specjalnym spocie zachęcał do dołączenia do akcji „Podwójna Moc Pomagania”.

– Zbiórka „Podwójna Moc Pomagania” już po raz trzeci pokazała, że razem możemy więcej. Nasz apel o włączenie się do zbiórki spotkał się z dużym odzewem i dzięki tej hojności wesprzemy potrzebujących. Niesienie pomocy jest jedną z naszych głównych wartości, dlatego od lat jesteśmy zaangażowani w działalność prospołeczną i do tych działań aktywnie zachęcany także innych – powiedziała Marzena Atkielska, prezes Fundacji Santander.

Dziś ruszyła rekrutacja do trzeciej edycji Programu Mentoringowego organizowanego przez Our Future Foundation – Fundację zapewniającą pomoc polskim, a także ukraińskim licealistom w aplikacji na najbardziej prestiżowe, światowe uczelnie. Ponad 30 polskich i ukraińskich uczniów szkół średnich zostanie objętych pełnym wsparciem mentoringowym przy rekrutacji na takie uniwersytety jak Oxford, LSE czy Harvard.

Misją Our Future Foundation i celem Programu Mentoringowego OFF jest wyrównywanie szans poprzez pomoc osobom z nieuprzywilejowanych środowisk w dostępie do edukacji na najwyższym światowym poziomie. Będzie to już trzecia odsłona programu stypendialnego, w której udział mogą wziąć wszyscy uczniowie szkół średnich. Do tej pory Fundacji udało się pomóc ponad 120 podopiecznym ze wszystkich województw. Wychowankowie studiują dzisiaj na takich uczelniach jak Yale, Harvard czy Oxford. W tym roku ze względu na rosyjską inwazję na Ukrainę, Our Future Foundation przygotowała specjalną pulę stypendiów dla ukraińskich uczniów. Uczniowie zza wschodniej granicy będą mogli złożyć aplikację w języku angielskim.

„Tegoroczna edycja naszego programu stypendialnego odbywa się w bezprecedensowych czasach. Rosyjska inwazja na Ukrainę i napływ uchodźców stanowi wielkie wyzwanie dla całego polskiego społeczeństwa. My jako Fundacja musimy zrobić wszystko co w naszej mocy, by pomóc ukraińskiej młodzieży uciekającej przed wojną. Dlatego też, przygotowaliśmy dodatkową pulę stypendiów przeznaczoną właśnie dla młodych Ukraińców. Naszą misją zawsze była edukacyjna pomoc dla najbardziej potrzebujących młodych ludzi, więc w obecnej sytuacji nie możemy zapomnieć o tych, których życie już na tak wczesnym etapie naznaczyła wojna” – mówi Michał Maurycy Mazur, prezes Our Future Foundation.

Laureaci stypendium OFF 2022 otrzymają pomoc w postaci całorocznego wsparcia doświadczonych mentorów, którzy doradzą swoim podopiecznym w wyborze odpowiedniej ścieżki kariery. Mentorzy, którzy sami są absolwentami i studentami najlepszych światowych uczelni, będą dzielić się swoim doświadczeniem z zakresu aplikacji na zagraniczne uniwersytety. Jedną z mentorek trzeciej edycji programu będzie zeszłoroczna podopieczna Fundacji – Magdalena Błyskosz, która we wrześniu rozpocznie studia na New York University Abu Dhabi z pełnym stypendium finansowym. Laureaci programu wraz z opiekunami wezmą także udział w Rejsie Mentoringowym po mazurskich jeziorach.

Źródło: ISBnews