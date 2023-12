PKP Intercity zleciło spółce PKP Intercity Remtrak ze swojej grupy kapitałowej modernizację kolejnych 45 wagonów do standardu Combo, podał przewoźnik. Umowę o wartości 335 mln zł netto zrealizują zakłady w Opolu.

„Przedmiotem nowego zamówienia jest wykonanie naprawy okresowej na piątym poziomie utrzymania (P5) wraz z modernizacją 45 wagonów typu 112A do podwyższonego standardu wagonów Combo. Wykonawcą została spółka PKP Intercity Remtrak, która na dostarczenie wszystkich pojazdów będzie miała 24 miesiące. W swojej flocie narodowy przewoźnik posiada już 60 podobnych pojazdów” – czytamy w komunikacie.

Niedawno spółka rozstrzygnęła postępowanie przetargowe na wykonanie modernizacji 50 wagonów do standardu Combo. Najkorzystniejszą ofertę złożył poznański producent H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych, który będzie miał 36 miesięcy od podpisania umowy na dostarczenie pojazdów. Tym samym po realizacji obu kontraktów PKP Intercity będzie dysponować docelowo 155 wagonami tego typu, dodano.

„Podobnie jak w już posiadanych przez PKP Intercity wagonach Combo, podróż dla osób z niepełnosprawnościami ułatwi specjalny przedział, w którym została wydzielona przestrzeń dla dwóch osób z tej grupy pasażerów oraz dwóch opiekunów. […] Wagony będą dostosowane również do rodzinnych podróży. Aby podróż przebiegała przyjemnie, zarówno dla maluchów i rodziców, pojazdy będą posiadać dwa wydzielone przedziały dla opiekunów z dzieckiem. […] W pojeździe znajdzie się też część bezprzedziałowa, która zostanie zagospodarowana indywidualnymi lub czteroosobowymi stolikami. Do dyspozycji każdego pasażera będą gniazdka elektryczne oraz gniazda USB. W jednym z przedsionków znajdować się będą miejsca przystosowane do przewozu rowerów i przestrzeń, w której staną dwie maszyny vendingowe. Komfortową podróż zapewni klimatyzacja, bezprzewodowy dostęp do Internetu, drzwi odskokowo – przesuwne oraz nowoczesny system informacji pasażerskiej. Zmodernizowane pojazdy będą jeździć w składach pociągów z prędkością do 160 km/h” – wymieniono w materiale.

PKP Intercity to największy w Polsce kolejowy przewoźnik dalekobieżny. W 2022 r. miał ok. 59 mln pasażerów.

Źródło: ISBnews