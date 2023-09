Polenergia podpisała porozumienie (memorandum of understanding) z rumuńskimi spółkami Naxxar Renewable Energy srl oraz Naxxar Renewable Energy Management Holding srl dotyczące potencjalnego nabycia udziałów spółek rozwijających projekty farm wiatrowych w Rumunii o łącznej maksymalnej mocy zainstalowanej do 1924 MW, w którym to porozumieniu partner udzielił Polenergii wyłączności w negocjacjach, podała spółka, ujawniając z opóźnieniem informację z 16 listopada 2022 r.

„Na etapie zawierania porozumienia w ramach transakcji przewiduje się: (i) nabycie przez emitenta od 80% do 100% udziałów spółek celowych, (ii) zawarcie z partnerem umowy dotyczącej rozwoju farm wiatrowych oraz (iii) ewentualnie umowy wspólników z partnerem. Struktura transakcji będzie przedmiotem dalszych prac i negocjacji z partnerem i może ulec zmianie” – czytamy w komunikacie.

Polenergia jednocześnie informuje, że w okresie od 16 listopada 2022 r. do dnia publikacji powyższej informacji poufnej, w następstwie prowadzonych z partnerem negocjacji, potencjalna struktura negocjowanej transakcji uległa zmianie, co zostało uwzględnione w aneksie z 31 sierpnia 2023 r. do porozumienia. Na etapie zawierania aneksu w ramach transakcji przewiduje się nabycie przez Polenergię, w dwóch etapach, łącznie do 100% udziałów w spółce posiadającej pakiet udziałów w spółkach celowych rozwijających projekty farm wiatrowych w Rumunii o łącznej maksymalnej mocy zainstalowanej do 685,6 MW. Struktura transakcji będzie przedmiotem dalszych prac i negocjacji z partnerem i może ulec zmianie, podkreślono.

Polenergia – notowana na GPW – jest pionowo zintegrowanym podmiotem specjalizującym się w realizacji projektów począwszy od wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych, przez dystrybucję energii elektrycznej oraz gazu, po sprzedaż i obrót energią i świadectwami pochodzenia. Wchodzi w skład indeksu mWIG40.

Źródło: ISBnews