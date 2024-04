Polregio złożyło najlepszą cenowo ofertę, wartą 379,8 mln zł, w przetargu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na obsługę kolejowych przewozów pasażerskich w regionie w latach 2026-2030, podała spółka.

„W ramach przetargu wpłynęły dwie oferty. Spółka Polregio S.A. złożyła ofertę na 379 803 421, 56 zł, a Arriva RP Sp. z o.o. na 443 919 559,13 zł. Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia to 405 393 310, 00 zł. Oferta złożona przez Polregio S.A. okazała się najtańsza, co otwiera spółce drogę do świadczenia usług na Podlasiu do 2030 r. Przed oficjalnym rozstrzygnięciem przetargu Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego musi jeszcze zweryfikować ofertę pod względem formalnym” – czytamy w komunikacie.

We wrześniu ubiegłego roku marszałek województwa ogłosił przetarg na regionalne kolejowe przewozy pasażerskie. Pierwsze postępowanie zostało jednak unieważnione ze względu na to, że cena najtańszej oferty przekroczyła kwotę przeznaczoną przez Urząd na sfinansowanie zamówienia. W lutym tego roku władze samorządowe woj. podlaskiego wznowiły przetarg, który jednak potencjalni oferenci skutecznie oprotestowali, w wyniku czego została zmieniona specyfikacja warunków zamówienia, przypomina Polregio.

„Mamy odpowiednie zaplecze techniczne i kadry, aby kontynuować przejazdy na Podlasiu i czujemy się doskonale przygotowani. Teraz czekamy tylko na oficjalne rozstrzygnięcie przetargu” – powiedział prezes Adam Pawlik, cytowany w komunikacie.

Przetarg dotyczy kolejowych przewozów pasażerskich na liniach: Białystok-Szepietowo-Czyżew-Małkinia; Białystok-Sokółka-Kuźnica Białostocka; Białystok-Sokółka-Suwałki; Białystok-Grajewo-Ełk; Białystok-Bielsk Podlaski-Czeremcha; Białystok-Bielsk Podlaski-Czeremcha; Hajnówka-Czeremcha-Siedlce; Białystok-Ostrołęka; Białystok-Waliły, wymieniono.

Polregio to największy pasażerski przewoźnik kolejowy w Polsce, z 26-proc. udziałem w rynku. Każdego dnia na tory w całym kraju wyjeżdża ponad 1 750 pociągów zamawianych przez urzędy marszałkowskie, które zatrzymują się na około 1 950 stacjach. W 2023 roku z usług przewoźnika skorzystało blisko 100 mln pasażerów. Większościowym akcjonariuszem spółki jest Agencja Rozwoju Przemysłu (50% i jeden udział), a pozostałymi akcjonariuszami są samorządy wojewódzkie.

Źródło: ISBnews