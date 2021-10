Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Quercus TFI) ocenia, że przejęcie Domu Inwestycyjnego Xelion jest „na ostatniej prostej” i deklaruje zainteresowanie potencjalnymi przejęciami kolejnych dystrybutorów, jak również towarzystw funduszy, poinformował prezes Sebastian Buczek.

„Cały czas potencjał rozwojowy zarówno rynku, jak i nasz oceniamy bardzo pozytywnie. Cały czas fundusze inwestycyjne w Polsce mają dużo miejsca na zwiększenie skali, na to, aby część środków z depozytów była przekierowywana właśnie do tej kategorii instrumentów finansowych. Chcielibyśmy w przyszłości odgrywać większą rolę niż w tej chwili. Obecnie, jeśli chodzi o fundusze rynku kapitałowego, to mamy niespełna 2-procentowy udział. Jesteśmy średniej wielkości podmiotem z ambicjami, żeby w przyszłości rosnąć jeszcze bardziej. Temu celowi służyła emisja akcji, którą przeprowadziliśmy na przełomie stycznia i lutego br.” – powiedział Buczek podczas konferencji prasowej online.

W styczniu br. spółka przeprowadziła emisję 5,5 mln akcji serii D po 4,2 zł, z której środki mają posłużyć głównie do przejęcia największego niezależnego dystrybutora funduszy inwestycyjnych w Polsce – Domu Inwestycyjnego Xelion Sp. z o.o.

„Ta transakcja jest 'na ostatniej prostej’. Wszystkie zgody już są” – podkreślił prezes.

Wskazał, że Xelion to drugi projekt w obszarze dystrybucji Quercusa.

„Jeżeli pojawiłby się jakiś kolejny, na pewno będziemy z zainteresowaniem analizować. Natomiast jeśli chodzi o kwestię konsolidacji samych TFI, to czekamy też na to, aby pojawiły się sprzyjające okoliczności. My jesteśmy na pewno jednym z tych podmiotów, które w tym procesie chciałyby wziąć aktywny udział, oczywiście, nie za wszelką cenę” – zadeklarował Buczek.

Według niego, potencjalnie na rynku jest kilka podmiotów, które mogłyby być zainteresowane procesem konsolidacji, podobnie jak Quercus TFI.

Quercus TFI to pierwsze w Polsce publiczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego oferta skierowana jest do zamożnych i bardzo zamożnych inwestorów. Towarzystwo zostało założone w sierpniu 2007 r. W marcu 2011 r. Quercus TFI zadebiutował na rynku głównym warszawskiej giełdy.

Źródło: ISBnews