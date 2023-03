Rada nadzorcza Mo-Bruk powołała z dniem 1 kwietnia 2023 roku nowych członków zarządu spółki: Rafała Michalczuka, dotychczasowego dyrektora finansowego na stanowisko wiceprezesa oraz Andrzeja Rytkę, który sprawował funkcję dyrektora operacyjnego w firmie.

„Powołanie nowych członków zarządu to kontynuacja zmian organizacyjnych, zapoczątkowanych w ubiegłym roku, kiedy po kilkudziesięciu latach przewodzenia działaniom firmy rezygnację złożył jej założyciel – Józef Mokrzycki. Proces ukierunkowany jest na wzmocnienie kompetencji zarządczych poprzez wykorzystanie doświadczenia managerów spoza firmy – tak jest w przypadku Rafała Michalczuka, który dołączył do nas w 2022 r. oraz know-how i umiejętności pracowników będących z nami od lat – mowa o Andrzeju Rytce. Jesteśmy przekonani o tym, że wniosą do zarządu spółki niezbędną wiedzę i energię” – powiedział prezes Henryk Siodmok, cytowany w komunikacie.

Rafał Michalczyk zawodowo związany z Mo-Bruk od listopada 2022 roku i posiada ponad 20-letnie doświadczenie z zakresu audytu finansowego, a Andrzej Rytka zawodowo związany jest z Mo-Brukiem od 2014 r. jako dyrektor zakładu produkcji paliw alternatywnych w Karsach, a od listopada 2022 r. zajmuje stanowisko dyrektora operacyjnego.

Mo-Bruk w 2012 roku przeniósł się z NewConnect na rynek główny warszawskiej giełdy. Jego głównym biznesem jest gospodarka odpadami – zestalanie odpadów, produkcja paliwa alternatywnego i spalanie odpadów niebezpiecznych i medycznych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki wyniosły 267,21 mln zł w 2021 r.

