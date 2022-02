Romet otwiera własne przedstawicielstwo na rynki Litwy, Łotwy i Estonii, podał producent. To efekt zwiększenia o 100% zamówień z krajów nadbałtyckich (do 25 tys. na sezon 2022) i zamiaru zbudowania silnej pozycji w tym regionie.

„Zdobyte doświadczenie w eksporcie pozwala na coraz większe zaangażowanie inwestycyjne i organizacyjne w rynki zagraniczne. W tym celu Romet wdraża nowy model strategii sprzedaży rowerów w krajach nadbałtyckich poprzez własne przedstawicielstwo na Litwie, co umożliwi fizyczną obecność na rynku Litwy, Łotwy i Estonii, jak również bezpośredni kontakt z klientami i rozwój lokalnej obecności marki” – czytamy w komunikacie.

Jednocześnie Romet pracuje nad rozbudowaniem sieci dilerskiej na Litwie i stworzeniem dedykowanego na ten kraj serwisu internetowego marki, tak aby dostępność produktów, ich rozpoznawalność i zaufanie klientów, były na poziomie dorównującym temu w Polsce. Celem jest zbudowanie silnej pozycji w tym kluczowym regionie, wprowadzenie lepszej polityki kosztowej i reagowanie na potrzeby płynące z rynku. Litwa jest krajem o dynamicznie rozwijającej się gospodarce, dzięki czemu Romet dostrzega w niej duży potencjał na dalszy wzrost sprzedaży rowerów oraz zbudowanie przez firmy pozycji lidera w regionie. Średnia cena detaliczna roweru w tym kraju wynosi ponad 500 euro, co „świetnie koreluje” z bardzo dobrym stosunkiem jakości do ceny jednośladów Romet. Optymalna lokalizacja rynku litewskiego umożliwia również sprawny proces logistyki produktów a także reagowanie na zmiany w potrzebach tego rynku, czy dostępność produktu, podano również.

Poprzez nawiązanie współpracy ze strategicznym partnerem na Litwie zrealizowana zostanie lokalna kampania reklamowa w kanałach digital oraz w magazynach informacyjnych i branżowych. Firma planuje również przeznaczenie dodatkowego budżetu na rozwój sprzedaży internetowej. Poczynione kroki pozwolą na pełną elastyczność w działaniach marketingowych i sprzedażowych, czytamy także.

„Silna pozycja Rometu i sytuacja na rynku rowerowym sprawiają, że jest to właściwy moment na inwestycje. Wybór regionu ma znaczenie w strategii handlowej ze względu na logistykę, możliwość szybkiej reakcji i wysyłki towarów, a także zintegrowane kampanie reklamowe. Zaawansowany marketing wizerunkowy, obecność w social mediach, świetnie rozwinięty e-commerce dzięki doświadczeniu pozyskanemu w naszym kraju oraz bezpośrednia komunikacja z klientem pomogą zwiększyć sprzedaż na dynamicznie rozwijającym się rynku. A rozbudowa bezpośredniej sprzedaży w krajach nadbałtyckich to dla nas początek tworzenia niezależnego rynku w kolejnych krajach europejskich, gdzie konsekwentnie planujemy wdrażać ten model biznesowy” – skomentował wiceprezes Grzegorz Grzyb, cytowany w materiale.

Romet podał, że jego przychody z rynków zagranicznych za 2021 r. wyniosły ponad 150 mln zł netto.

„W 2021 r. moglibyśmy wygenerować jeszcze większe przychody z eksportu, ale podjęliśmy pewne strategiczne dla nas decyzje. Po pierwsze, o zachowaniu jak najwyższej jakości naszych produktów i nie stosowaniu zamienników osprzętu uznanych marek, jak SHIMANO lub SRAM tańszymi zamiennikami, na co niestety zdecydowała się część konkurencji. W Romet konsekwentnie stawiamy na najbardziej uznanych partnerów oraz rozwój technologii. Po drugie, z uwagi na tak duży popyt na rowery, jaki obserwowaliśmy w ubiegłym roku, konieczna była decyzja o przyjęciu priorytetów jeśli chodzi o zaspokojenie potrzeb rynku dystrybucji naszych rowerów. Główny nacisk położyliśmy więc na zaspokojenie potrzeb klientów w Polsce” – podkreślił Grzyb.

Romet to firma rodzinna ze 100% polskiego kapitału, lider w branży jednośladów z ponad 30-letnim doświadczeniem w produkcji rowerów. W swoich fabrykach produkuje rocznie ok. 400 tys. rowerów, co stanowi 1/3 całej produkcji w Polsce. Fabryki Romet zlokalizowane są w siedzibie głównej w Podgrodziu koło Dębicy oraz w Jastrowiu na północy Polski wraz z centrum logistycznym w Kowalewie.

Źródło: ISBnews