Rynek usług pocztowych w Polsce zwiększył wartość o 13,6% r/r do 16,51 mld zł w 2023 r., w tym rynek przesyłek kurierskich – o 20,5% r/r do 11,77 mld zł, podał Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE).

„Według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku w rejestrze operatorów pocztowych znajdowało się 275 operatorów pocztowych, z czego 117 złożyło sprawozdanie z działalności pocztowej za 2023 rok. Wartość polskiego rynku usług pocztowych (16,51 mld zł) w roku 2023 wzrosła w stosunku do roku 2022 o 1,97 mld zł, osiągając stopę wzrostu na poziomie 13,6%. Wzrost ten kolejny rok osiągnął wartość dwucyfrową” – czytamy w „Raporcie o stanie rynku pocztowego w 2023 roku”.

Wzrostowi wartości rynku towarzyszył również wzrost ogólnego wolumenu zrealizowanych usług pocztowych 0 o 3,6% r/r do 2,04 mld sztuk, podano także.

„W 2023 roku przyjęto do obrotu 1 052,3 mln sztuk przesyłek kurierskich, co przełożyło się na 11 774,8 mln zł przychodu. W stosunku do 2022 roku, wolumen wzrósł o 16,8%, natomiast przychody o 20,5%. Przesyłki kurierskie stanowiły w 2023 roku 71,3% wartości rynku pocztowego oraz 51,7% całego wolumenu usług pocztowych” – czytamy dalej.

W 2023 roku przybyło 11 350 samoobsługowych automatów paczkowych, co stanowi 42,2% wzrost w stosunku do roku poprzedniego i oznacza dalszą kontynuację trendu wzrostowego.

„Konkurencyjny rynek w segmencie przesyłek kurierskich o pozyskanie klientów wywołuje presję cenową. Uwidacznia się to w ostatnich latach utrzymującą się przewagą dynamiki wzrostu wolumenu przesyłek nad dynamiką wzrostu przychodów. Przekłada się to na obserwowaną od kilku lat stabilizację średniego przychodu netto na poziomie około 11 zł za przesyłkę kurierską, pomimo wysokiej inflacji6 i wzrostu kosztów pracy” – napisano też w raporcie.

Operator wyznaczony (Poczta Polska) zrealizował w 2023 roku 406,7 mln usług powszechnych, co przełożyło się na 2 911,9 mln zł przychodu. W obrocie krajowym zrealizowano 89,9% usług, a w obrocie zagranicznym 10,1%.

„W porównaniu do roku 2022 zarówno w obrocie krajowym jak i w obrocie zagranicznym wolumen tych usług się zmniejszył. Spadki wyniosły odpowiednio -5,5% i -10,5%. W 2023 roku, podobnie jak w latach poprzednich, największą część segmentu usług powszechnych stanowiły przesyłki listowe, których udział wyniósł 98,3% wolumenu ogółem. Udział usług powszechnych w usługach pocztowych ogółem wyniósł odpowiednio 20% wolumenu oraz 17,6% przychodów” – czytamy dalej.

W 2023 roku usługi pocztowe świadczone były w 54 389 placówkach pocztowych, w tym w 7 620 placówkach operatora wyznaczonego i 46 769 placówkach operatorów nieświadczących usług powszechnych.

Źródło: ISBnews