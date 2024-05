Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora gamingowego z okresu 27-31 maja.

Games Operators: Odnotował 0,25 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2024 r. wobec 0,32 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

3R Games: Odnotowało 77 tys. zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2024 r. wobec 0,78 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Gaming Factory: Odnotował 0,17 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2024 r. wobec 0,18 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Bloober Team: Zakończył współpracę z Take-Two Interactive Software przy produkcji „Projektu C”, podała spółka. Amerykański wydawca skorzystał z możliwości wypowiedzenia umowy bez podawania przyczyny. Bloober Team zamierza kontynuować pracę nad tym tytułem.

SimFabric: Odnotował 1,07 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2024 r. wobec 0,58 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

All in! Games: Odnotowało 0,75 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2024 r. wobec 2,66 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Bloober Team: Data światowej premiery gry „Silent Hill 2” na PC oraz PlayStation 5 została wyznaczona na 8 października 2024 r., podał Bloober Team. Równocześnie spółka poinformowała, że przedsprzedaż gry ruszy 31 maja.

Huuuge: Nie planuje dalszego znaczącego zwiększania wydatków na user aquisition (UA) w nadchodzących kwartałach, a koszty operacyjne mogą być w całym roku nieco niższe r/r, poinformował EVP finance Huuuge Marek Chwałek. Silna pozycja gotówkowa pozwala zarządowi na rozpatrywanie różnych opcji kapitałowych z kolejnymi odkupami akcji, czy transakcjami M&A włącznie.

Bloober Team: Zarząd rekomenduje niewypłacanie dywidendy i przeznaczenie całego zysku netto za 2023 r., wynoszącego 4,32 mln zł, na zasilenie kapitału zapasowego, podała spółka.

Simteract: Liczy, że „Taxi Life” powinien zwrócić się niemal dwukrotnie szybciej niż wcześniej zakładano. Planuje kolejne patche i pracuje nad możliwością grania na kierownicach na konsolach, a także rozmawia z wydawcą Nacon o DLC, poinformował ISBtech prezes Marcin Jaśkiewicz. Ponadto „pełną parą” idą prace nad drugim projektem – niezapowiedzianą jeszcze grą z wydawcą Astragon.

CI Games: Odnotowało 46 tys. zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2024 r. wobec 0,74 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Vivid Games: Odnotował 0,31 mln zł jednostkowej straty netto w I kw. 2024 r. wobec 17 tys. zł straty rok wcześniej, podała spółka.

One More Level: Otrzymało informację od Take-Two Interactive o skorzystaniu z opcji jednostronnego odstąpienia od umowy produkcyjno-wydawniczej dla projektu „Cyber Slash”, podała spółka. W związku z zakończeniem współpracy deweloper podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych.

Huuuge: Spodziewa się w całym br. spadku skorygowanego wyniku EBITDA oraz skorygowanej marży EBITDA r/r, ale nadal na wysokim poziomie, oraz przychodów zbliżonych do ubiegłorocznych, podała spółka.

Bloober Team: Odnotował 15,45 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2024 r. wobec 3,18 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

CD Projekt: Poziom rekrutacji CD Projektu jest zgodny z planami na bieżący rok, według których spółka dąży do utrzymania obecnego poziomu zatrudnienia, przy czym Boston Hub pozostaje głównym obszarem rekrutacyjnym, poinformował joint chief executive officer, członek zarządu Michał Nowakowski.

CD Projekt: Podtrzymuje plan wejścia projektu Polaris z uniwersum wiedźmińskiego w fazę produkcyjną w tym roku. Przewiduje wypuszczenie trailera, teaser trailera, czy informacyjnego trailera przed faktycznym rozpoczęciem kampanii marketingowej nowego Wiedźmina, poinformował joint chief executive officer, członek zarządu Michał Nowakowski.

CD Projekt: Uważa dalsze prace nad ogłoszonymi projektami, rozwój zespołu studia w Bostonie i wdrażanie silnika Unreal Engine 5 za kluczowe działania w perspektywie najbliższych kwartałów, podała spółka.

CD Projekt: Odnotował 100,06 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2024 r. wobec 69,4 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

TSG: Ten Square Games (TSG) pracuje nad tym, by podnosić wskaźnik skorygowanej EBITDA w kolejnych kwartałach, poinformowała CFO Magdalena Jurewicz.

Creepy Jar: Planuje rozbudowywać „StarRupture” po premierze podobnie, jak „Green Hell” – za pośrednictwem nowych aktualizacji oraz dodatków, zapowiedział członek zarządu Creepy Jar Grzegorz Piekart. W okolicach premiery wersji early access zaplanowana jest także road mapa, która ma zachęcić graczy do zapoznania się z tytułem.

Klabater: Zawarł umowę wydawniczą z Weather Factory Limited dotyczącą gry „Cultist Simulator” w wersji „Gold Master” na platformy Sony PlayStation 4/5 oraz Microsoft Xbox One/X|S, podała spółka.

Carbon Studio: Rozpoczęło certyfikację gier „Hunt Together” oraz „Crimen – Mercenary Tales” na platformę Sony PS VR2, podała spółka. Deweloper poinformuje osobno o wyznaczeniu dat premier ww. gier na platformę.

Dark Point Games: Złożył dokumenty dopuszczeniowe w sprawie debiutu na rynku NewConnect, poinformowała ISBtech COO spółki Natalia Półtorak. Deweloper gier ma road mapę dodatków do „Achilles: Legends Untold” i szykuje spin-off tego tytułu, który ma pojawić się w trybie early access pod koniec 2024 roku. Z kolei „Brightness” ma osiągnąć gotowość do early access pod koniec przyszłego roku.

Games Operators: Zarząd rekomenduje przeznaczenie 751,12 tys. zł z zysku netto za 2023 r., oraz przekierowanie 403,72 tys. zł z kapitału zapasowego na dywidendę, co oznacza wypłatę 0,21 zł na akcję, podała spółka. Łącznie zarekomendowano przeznaczenie 1,15 mln na wypłatę dywidendy.

TSG: Ten Square Games (TSG) planuje pierwsze testy rynkowe prototypów 2 nowych gier o projektowych nazwach „Hunting Next” i „Fishing Next” odpowiednio na czerwiec i lipiec, podała spółka.

3R Games: Zarząd rekomenduje przeznaczyć zysk netto za 2023 r., wynoszący 0,61 mln zł, w całości na kapitał zapasowy, podała spółka.

Render Cube: Zarząd rekomenduje przeznaczenie 6 mln zł z zysku netto za 2023 r., wynoszącego 7,6 mln zł, na dywidendę, co oznacza wypłatę 5,6 zł na akcję, podała spółka. Zarząd proponuje pozostałą kwotę 1,6 mln zł przeznaczyć na kapitał zapasowy. Proponowany dzień dywidendy to 31 lipca, a termin wypłaty dywidendy – 7 sierpnia br.

PCF Group: Odnotowało 0,72 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2024 r. wobec 4,56 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

TSG: Ten Square Games (TSG) odnotowało 17,94 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2024 r. wobec 12,84 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Far From Home: Zakłada debiut na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) na przełomie tego i przyszłego roku, poinformował ISBtech prezes Andrzej Blumenfeld.

Gamivo: Akcjonariusze zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o upoważnieniu zarządu do nabywania akcji własnych w celu umorzenia w liczbie do 373 tys. za maksymalną kwotę 9,31 mln zł, w terminie do 21 maja 2027 r., podano w uchwałach. Cena akcji wyniesie 10-100 zł za sztukę, zaś ich nabycie nastąpi za pośrednictwem firmy inwestycyjnej, podano także.

Varsav Game Studios: Podjął decyzję o dokonaniu odpisów aktualizacyjnych projektu „Giants Uprising” w kwocie 1,49 mln zł, podała spółka. Kwota odpisu aktualizującego będzie miała wpływ na wynik netto spółki w 2023 r.

Gaming: Jak wynika z badania przeprowadzonego przez Quantic Foundry, na przestrzeni ostatnich kilku lat znacząco na popularności stracił gatunek gier strategicznych. 67% ankietowanych graczy wskazało, że takie tytuły cieszą się ich mniejszym zainteresowaniem w porównaniu do 2015 r.

11 bit studios: Ponownie poszukuje chętnych do przetestowania „The Alters” oraz „Frostpunk 2″. W recenzjach preview mediów branżowych z „hands-on” „The Alters” przeważa zdecydowanie pozytywny odbiór gry, wynikający głównie z oryginalnego podejścia do narracji i tworzenia, jakości graficznej i dźwiękowej. Gra jest obecnie na 69. miejscu na liście Top Wishlist Steam; gamalytic szacuje obecną wishlist na ok. 370 tys. (gra ma niecałe 26 tys obserwujących na Steam) i ma zadebiutować w III kw. 2024, podał Trigon. W recenzjach preview mediów branżowych z „hands-on” „Frostpunk 2” przeważa zdecydowanie pozytywny odbiór gry, skupiający się na angażującym gameplay’u i mechanizmach gry, jakości graficznej i dźwiękowej oraz dobrej optymalizacji. Zwracano uwagę na złożoność mechanik, która może być przytłaczająca dla niektórych graczy. Gra jest obecnie na 3. miejscu na liście Top Wishlist Steam; gamalytic szacuje obecną wishlist „Frostpunk 2” na 2,6 mln (gra ma blisko 130 tys. obserwujących na Steam), podał Trigon.

CD Projekt: Zakłada, że w nie we wszystkich kolejnych projektach będą pojawiały się elementy rozgrywki wieloosobowej. Tryb multiplayer ma znaleźć się w kolejnej części „Cyberpunk”.

PCF Group: Projekty „Bifrost” i „Victoria” są na podobnym etapie zaawansowania (pre-produkcja), guidance co do daty premiery został podtrzymany (2025-2026).

Binance: Zaprezentował z piłkarzem Cristiano Ronaldo najnowszą kolekcję NFT „Forever Worldwide: The Road to Saudi Arabia”, która została stworzona z pomocą uznanych artystów ze wszystkich ważnych miejsc w karierze piłkarza.

Duality: „Fast Food – Restaurant Simulator”, realizowany we współpracy z Phenomen Games, znalazł się w zestawieniu najbardziej oczekiwanych gier na platformie (Top Wishlist Steam) w ciągu 14 dni. Duality pełni rolę producenta i wydawcy oraz ma prawa do IP i 50% w przychodach. „Jesteśmy bardzo zadowoleni z przyjęcia zapowiedzi naszej gry. Wejście na top wishlist Steam w ciągu 2 tygodni dni świadczy o tym, że społeczność graczy zgromadzonych wokół naszych produkcji pozytywnie zareagowała na nowy temat, a także potwierdza słuszność wniosków z analizy rynku wykonanej przez naszego inwestora. Działania podjęte przy publikacji teasera, nie wymagały wydatków marketingowych” – mówi Michał Szewerniak, wiceprezes Duality. Gra zostanie wydana na PC w 2025 roku, później planowane jest jej portowanie na konsole. „Nasza analiza rynku okazała się trafna. Społeczność graczy zareagowała na 'Fast Food – Restaurant Simulator’ entuzjastycznie, czego efektem jest wprowadzenie gry na top wishlist Steam zaledwie w 14 dni. Będziemy rekomendować zarządowi Duality rozpoczęcie produkcji” – powiedział prezes prezes Phenomen Games Przemysław Zieliński.

G2A: Marka zajmuje się sprzedażą m.in. kluczy do gier, oprogramowania czy kart podarunkowych ma umowę sponsoringową z piłkarzem Robertem Lewandowskim.

Critical Hit Games: Studio Grzegorza Golenia oraz Andrzeja Marszałka realizuje projekt „Nobody Wants To Die”, który jest na etapie beta, poinformowali przedstawiciele studia cytowani przez gram.pl.

RedDeer.Games: Ogłosiło, że platformówka logiczna z elementami fantasy „DROS” trafi na konsolę Nintendo Switch z ekskluzywną, zlokalizowaną wersją.

Gaming Factory: Istotny z perspektywy działalności operacyjnej spółki będzie III kwartał, w którym udostępniony zostanie prolog „Japanese Drift Master: Rise of the Scorpion” wraz z ogłoszeniem daty premiery pełnej wersji oraz wydanie wersji konsolowych gry „Slavic Punk: Oldtimer”.

BKOM Studios: Gra „Madzik – Episode 1”, oparta na narracji kooperacyjnej przygodówki typu hack and slash z klimatem lat 80, została udostępniona na platformie Steam.

Feardemic: Gra „Garten of Banban I-IV” została udostępniona na PlayStation 4 & 5.

Seegame: Platforma oferująca rozbudowane opcje reklamowe w obszarze gamingu, we współpracy z developerem Futuresalt przeprowadziła skuteczną kampanię gry „Solomon Snow: First Contact” na platformie Twitch. „Można zauważyć także, że wygenerowane przejścia z platformy seegame są bardzo wysokie względem innych akcji, które w tym samym czasie były realizowane w ramach Baltic Show Case, jak chociażby reklama przez X (Twitter), czy Facebook. Akcja seegame jako forma wizerunkowa sprawdziła się idealnie, znacząco wpływając na zainteresowanie grą” – powiedział CEO Futuresalt Łukasz Klejnberg.

Źródło: ISBnews