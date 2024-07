Lagardère Travel Retail w Polsce rozwija dedykowaną dla rynku travel retail sieć Relay, podała spółka. Od początku roku otwarto 5 nowych punktów tej marki. W sumie w Polsce działa już ponad 90 sklepów Relay – przede wszystkim na dworcach i lotniskach.

Wśród nowo otwartych punktów Relay jest m.in. sklep w formacie Next Generation na lotnisku we Wrocławiu. Nowy sklep w porcie lotniczym powstał w miejscu dawnego sklepu Discover w Strefie Schengen. W powiększonej przestrzeni, liczącej 90 m2, zastosowano charakterystyczne dla konceptu wyraźne strefowanie i nawigację, która ułatwia klientom zakupy w drodze, podano.

„Relay to nie tylko najpotężniejsza globalna marka news & gifts w branży travel retail, ale też jeden z kluczowych konceptów w naszym portfolio – obok Inmedio, 1Minute Smacznego!, Aelia Duty Free, So Coffee i Costa Coffee. Tak jak we wszystkich naszych markach, także w sieci Relay stawiamy na elastyczność i dostosowanie do potrzeb danej lokalizacji. Przykładowo, na lotniskach mocniej stawiamy na pamiątki. W kilku punktach dostępnych poza strefą bezpieczeństwa mamy też ofertę świeżych kwiatów idealnych na powitania. Patrząc z perspektywy całej sieci, w ofercie coraz szerzej reprezentowane są kategorie food and drink, łącznie z kawą i przekąskami. Nie zapominamy przy tym o asortymencie potrzebnym w podróży: książkach, prasie, a także kosmetykach czy elektronice” – powiedział dyrektor ds. sprzedaży w Lagardère Travel Retail w Polsce Robert Imiołek, cytowany w komunikacie.

Po tegorocznych otwarciach, zakupy w Relayu można już zrobić także na dworcach PKP w Gdańsku, Pile, Kielcach i Warszawie Gdańskiej. W najbliższej przyszłości ma powstać jeszcze Relay w Krakowie na dworcu PKS. Dworce PKP i PKS zajmują ważne miejsce w strategii rozwoju nie tylko sieci Relay, ale także całej Lagardère Travel Retail w Polsce.

Także globalnie najwięcej sklepów Relay znajduje się na stacjach kolejowych – ok. 530. Ponad 340 sklepów działa na lotniskach. W sumie globalnie pod marką Relay działa już więcej niż 1000 punktów w 14 różnych krajach, zakończono.

Lagardère Travel Retail to globalny lider branży travel retail, który w ramach linii Travel Essentials, Duty Free & Fashion oraz Dining zarządza siecią ponad 5 tys. sklepów działających na lotniskach, dworcach kolejowych i w innych przestrzeniach koncesjonowanych w 42 krajach i regionach.

Źródło: ISBnews