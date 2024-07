Budimex spodziewa się podpisania kontraktów o wartości ok. 5 mld zł w II półroczu 2024 roku, co oznacza, że w całym roku bardzo prawdopodobne jest przekroczenie poziomu 10 mld zł, poinformował prezes Artur Popko.

„Spodziewamy się kontraktacji na poziomie około 5 mld zł w II półroczu, co sprawia, że bardzo prawdopodobne jest przekroczenie 10 mld zł w całym 2024 roku” – powiedział Popko podczas konferencji prasowej.

W I półroczu Grupa Budimex podpisała kontrakty o rekordowej wartości 5,7 mld zł.

„Zakładamy, że portfel zamówień będzie miał historyczną wartość na koniec obecnego roku” – dodał prezes.

Backlog po I półroczu wyniósł 15,34 mld zł.

Szef Budimeksu podkreślił, że prognozy dotyczące rynku są dość optymistyczne, a wydatki kluczowych zamawiających, czyli Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) oraz PKP Polskich Linii Kolejowych (PKP PLK) mają wzrosnąć łącznie z ok. 39 mld zł w 2024 roku do ok. 41 mld zł w latach 2025-2026.

Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2023 r. miał 9,8 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews