Sika zainwestował w Polsce w nową fabrykę z rozbudowaną infrastrukturą, w tym farmą fotowoltaiczną, podał koncern. Obiekty powstaną w Machnaczu (gm. Brześć Kujawski) koło Włocławka, w obszarze Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. To największa jak do tej pory inwestycja Sika w Polsce, podkreślono.

W pierwszym etapie inwestycji Sika planuje budowę zaawansowanej technologicznie fabryki oraz nowoczesny magazyn, w którym obsługę zapewnią wózki jezdne zasilane energią elektryczną pochodzącą z instalacji fotowoltaicznej. W drugim etapie prac powstaną z kolei centrum szkoleniowe dla klientów oraz centrum badań i rozwoju (R&D). Łączna powierzchnia obiektów wyniesie 11 tys. m2. Fabryka Sika w Machnaczu, w gminie Brześć Kujawski, będzie produkowała produkty sypkie oraz domieszki na nowoczesnych liniach produkcyjnych wysokiej jakości oraz efektywności, podano.

„Jesteśmy w trakcie uzyskiwania decyzji środowiskowej. Przed nami wiele pracy – w tym wyłonienie generalnego wykonawcy. Opracowaliśmy ambitny plan działania, zgodnie z którym planujemy otwarcie fabryki i rozpoczęcie produkcji w czwartym kwartale 2026 roku. Nowa fabryka to strategiczna inwestycja Sika w Polsce – największa jak do tej pory. Również w skali działalności naszego koncernu w Europie Środkowo-Wschodniej będzie to infrastruktura o największej powierzchni. Nowy zakład produkcyjny na terenie gminy Brześć Kujawski wpłynie na dostępność produktów koncernu Sika na mapie Europy” – powiedział prezes Wojciech Ziemliński, cytowany w komunikacie.

Rolę inwestora zastępczego Sika powierzyła firmie PM Inwestor Zastępczy, która do tej pory zrealizowała dla swoich klientów ponad pół tysiąca inwestycji.

„Lokalizacja inwestycji przy szlakach komunikacyjnych północ-południe i zachód-wschód oraz w pobliżu złóż surowców niezbędnych do wytwarzania produktów sypkich i domieszek nie jest przypadkowa. Nie bez wpływu pozostaje bliskość portów morskich. Dla Sika znaczenie ma również możliwość działania w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej i współpraca z lokalnymi władzami. Wspólnie dążymy do tego, żeby inwestycja wsparła lokalna gospodarkę oraz otworzyła nowe możliwości dla lokalnych partnerów, wzmacniając ekosystem regionu” – dodał dyrektor operacyjny Jacek Olszewski.

W ramach inwestycji Sika planuje budowę farmy fotowoltaicznej o mocy 750 kWP. Nie będzie to jedyny element mający wpływ na działania Sika w kierunku redukowania negatywnego wpływu na środowisko. Kolejnym rozwiązaniem związanym ze zrównoważonym gospodarowaniem zasobami w fabryce koło Włocławka ma być instalacja do oczyszczania ścieków przemysłowych, która umożliwi ponowne wykorzystanie wody niezbędnej w procesach produkcyjnych oraz do celów gospodarczych.

„Zrównoważony rozwój jest istotnym elementem strategii biznesowej Sika. Stawiamy na rozwiązania zapewniające lepszą efektywność energetyczną i ponowne wykorzystywanie zasobów naturalnych – i to nie tylko w procesie produkcyjnym, ale również w ramach strategii inwestycyjnej. Budowa nowej fabryki w Polsce pozwoli równocześnie obniżyć generowany ślad węglowy dzięki zoptymalizowanemu łańcuchowi dostaw – to kolejna korzyść dla środowiska” – podsumował Ziemliński.

Sika to międzynarodowy koncern, który powstał w 1910 r. w Szwajcarii. Jest obecny w ponad 100 krajach na całym świecie, zatrudnia ponad 33 tys. pracowników. Sika specjalizuje się w tworzeniu wysokiej jakości systemów i produktów do klejenia, uszczelniania, tłumienia, wzmacniania oraz ochrony w sektorze budowlanym i wielu innych gałęziach przemysłu. W Polsce Sika obecna jest od 1991 r. Firma odgrywa wiodącą rolę w sektorze specjalistycznej chemii budowlanej dla budownictwa inżynieryjnego.

Źródło: ISBnews