Stars.Space – spółka specjalizująca się w monetyzacji influencer marketingu – zamierza w przyszłym roku rozpocząć działalność na rynkach rosyjskojęzycznych, głównie w Rosji i na Ukrainie. Na celowniku firmy są również kraje Bliskiego Wschodu, poinformował ISBnews prezes Maciej Zegarski. Na wszystkich tych rynkach, podobnie jak w Polsce, głównym kanałem dotarcia do klientów będzie TikTok.

„TikTok jest bardzo popularną platformą na tych rynkach, szczególnie w Rosji. Szacuje się, że odbiorcy tej platformy na tym rynku to 29 mln osób, podczas gdy w Polsce jest to 2,5 mln. Dodatkowo, TikTok w Rosji dociera również do starszych odbiorców niż w Polsce. Według danych serwisu statista.com połowa użytkowników tej aplikacji w Rosji to osoby powyżej 35 roku życia” – powiedział Zegarski w rozmowie z ISBnews.

Dodał, że spółka analizuje również możliwość pojawienia się w krajach Zatoki Perskiej.

Wskazał, że Stars.Space będzie pojawiać się na zagranicznych rynkach w podobnym modelu jak na rynku polskim. Pozyska do współpracy lokalnych, znanych twórców tiktokowych oraz znajdzie partnera w zakresie dystrybucji produktów w kanale offline.

„Nasza działalność w Polsce jest tak naprawdę wstępem do sprawdzenia konceptu, który chcemy skalować za granicą. Nasze produkty pomimo, że trafiły do sprzedaży do kanału online oraz na półki sieci Rossmann dopiero pod koniec września, już cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Zasługą jest nasza efektywna kampania marketingowa realizowana na platformie TikTok oraz na Instagramie. Od jej startu 10 października hasztag naszej kampanii #itsaboutstars uzyskał rekordowe zasięgi – 97 mln wyświetleń, a nasza marka Stars from the Stars stała się trzeci kontem marki kosmetycznej w Polsce pod względem liczby obserwujących (24,5 tysięcy)” – wyliczył prezes.

Spółka obecnie przyjmuje zapisy na akcje w drugiej transzy emisji, skierowanej do wszystkich zainteresowanych inwestorów. Informacje o warunkach nabycia akcji są zaprezentowane na platformie CrowdConnect.pl. W sumie spółka zamierza zebrać maksymalnie 4,55 mln zł. W pierwszej transzy zakończonej 13 października Stars.Space pozyskała 1 mln zł. Po zakończeniu oferty władze firmy zamierzą podjąć działania związane z wprowadzeniem do obrotu i liczą na debiut na NewConnect w pierwszej połowie 2022 r.

Stars.Space skupia się na przewidywaniu trendów na rynku konsumenckim przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji, analizy Big Data oraz technologii VR. Obecnie spółka zajmuje się tworzeniem produktów inspirowanych kosmosem i przy współpracy z platformą społecznościową TikTok oraz siecią drogerii Rossmann wprowadziła na rynek pierwszą linię kosmetyków Stars from the Stars. Stars.Space ruszył z działaniami operacyjnymi w sierpniu, a 28 września wystartował jej sklep internetowy z marką kosmetyczną Stars from the Stars. Do końca września bieżącego roku spółka osiągnęła blisko 1 mln zł przychodu.

Źródło: ISBnews