Główny indeks Barometru EFL na IV kwartał br. spadł o 3,2 pkt kw/kw do 50,3 pkt, podał Europejski Fundusz Leasingowy (EFL). Zdecydowanie zmniejszyła się zwłaszcza grupa przedsiębiorców prognozujących większą sprzedaż – z 47% w III kw. br. do 26% w IV kw. br. Eksperci EFL zwracają uwagę, że obecny spadek jest typowy dla ostatniego pomiaru w roku i może świadczyć o tym, że sytuacja mikro-, małych i średnich firm wraca do normy.

„Ostatni tegoroczny odczyt, mimo że czas pandemii nie minął, a nad nami ciąży widmo kolejnej fali COVID-19, jest typowy dla pomiaru na koniec roku. W historii naszego badania, które realizujemy już od 2015 roku, zawsze pomiędzy III a IV kwartałem wskaźnik spadał. Tak jest i tym razem. […] Liczymy, że sytuacja powoli stabilizuje się, ewentualne ponowne 'zamknięcie’ nie budzi już takich obaw, jak przy poprzednich falach, a przedsiębiorcy zaczynają ze spokojem i nowymi planami podchodzić do swoich biznesów” – powiedział prezes EFL Radosław Woźniak, cytowany w komunikacie.

Próg OR to poziom ograniczonego rozwoju firm z sektora MSP, który wynosi co najmniej 50 pkt. w Barometrze EFL. Stanowi algorytm stworzony na podstawie danych zgromadzonych w trakcie badania przedsiębiorców dotyczących 4 sfer: poziomu sprzedaży, planowanych inwestycji w środki trwałe, płynności finansowej i zapotrzebowania na zewnętrzne finansowanie. Przyjmuje wartości od 0 do 100, przy czym zagregowany wynik powyżej 50 pkt oznacza, że występują sprzyjające warunki do rozwoju sektora MSP, natomiast wynik niższy oznacza, że warunki te są niekorzystne. Poziom 50,3 pkt, osiągnięty w IV kwartale 2021 roku nieznacznie przekroczył próg OR, co oznacza, że mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa widzą szanse na rozwój w najbliższych miesiącach, jednak do „spadku” poniżej progu nie brakuje już wiele, podkreślono.

Analizując dane z ostatnich czterech pomiarów, można zauważyć, że w przypadku wszystkich czterech wskaźników (sprzedaż, inwestycje, płynność finansowa, finansowanie zewnętrzne) sytuacja przypomina tę z początku roku. Po okresowym wzroście optymizmu w III kwartale br. w przypadku sprzedaży i płynności finansowej znów zdecydowanie dominują odpowiedzi wskazujące na brak zmiany. Istotnie spadł odsetek przedsiębiorców liczących na większe zamówienia w końcówce roku – z 47% do 26%. Podobnie w przypadku oceny płynności finansowej – spadek z 42% do 24,5%, wskazano także w materiale.

Ponownie zagościła stagnacja w inwestycjach. 8% firm prognozuje ich wzrost, w III kwartale taką opinię wyraziło 7%, podczas gdy w II kwartale – 25%. Nieznacznie wzrósł odsetek firm przewidujących wzrost zapotrzebowania na finansowanie zewnętrzne (z 11% w III kwartale br. do 14% w IV kwartale br.), zakończono.

Barometr EFL jest syntetycznym wskaźnikiem informującym o skłonności firm z sektora MŚP do wzrostu. Badanie przygotowywane jest przez Ecorys na zlecenie Europejskiego Funduszu Leasingowego, a jego wyniki są publikowane co kwartał. Jego uczestnicy to mikro-, małe i średnie firmy terenu całej Polski. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa 600 mikro, małych i średnich firm. Aktualna edycja badania odbyła się od 20 września do 5 października 2021 roku.

Źródło: ISBnews