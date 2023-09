Tauron Polska Energia nie planuje aktualizacji strategii przyjętej w połowie ub.r., nie podaje też terminu odejścia od węgla w Grupie, poinformował wiceprezes ds. finansów Krzysztof Surma.

„Tauron opublikował aktualizację strategii w czerwcu zeszłego roku, więc pytanie, skąd miałaby nastąpić aktualizacja. Aktualizacja była publikowana w ub.r., więc nie przymierzamy się w ogóle do aktualizacji na chwilę obecną” – powiedział Surma podczas wideokonferencji.

„Kwestia pełnej dekarbonizacji została wskazana w naszej strategii. Oczywiście, jest też kwestia NABE. My wspieramy ten proces i liczymy na wydzielenie bloków węglowych w możliwie szybkim terminie, w kontekście całej transakcji NABE” – dodał wiceprezes.

W sierpniu br. Tauron Polska Energia i inne grupy energetyczne podpisały ze Skarbem Państwa, reprezentowanym przez ministra aktywów państwowych, dokumenty (term sheet) podsumowujące kluczowe warunki transakcji nabycia przez Skarb Państwa ich aktywów węglowych, celem utworzenia Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE).

Surma zwrócił uwagę, że po wydzieleniu bloków węglowych do NABE w Grupie pozostanie jeszcze „trochę” aktywów wykorzystujących węgiel – w ciepłownictwie.

„Tu prace dekarbonizacyjne będą trwały. Precyzyjnej daty odejścia od węgla w tym momencie jeszcze nie podam. Natomiast kwestia całej dekarbonizacji została wskazana, ona jest zbieżna pewnie z wygaszaniem węgla ogólnie czy z wygaszaniem wszystkich kopalń w Polsce” – podsumował wiceprezes.

Opublikowana w czerwcu 2022 r. Strategia Grupy Tauron na lata 2022-2030 z perspektywą do 2050 r. zakłada m.in. wzrost mocy zainstalowanej w OZE do 1,6 GW w 2025 r. i do 3,7 GW w 2030 r. (wobec 614 MW) oraz osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. Spółka miała 36,31 mld zł przychodów w 2022 r.

Źródło: ISBnews