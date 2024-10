Tauron Polska Energia podpisał dwie umowy kredytowe: z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) o wartości 2 mld zł oraz z konsorcjum w składzie PKO Bank Polski i Industrial and Commercial Bank of China (Europe) Oddział w Polsce na 900 mln zł, podała spółka. Pozyskane środki zostaną zainwestowane w zieloną transformację grupy.

„Tauron regularnie poszukuje atrakcyjnych form finansowania dostępnych na rynku finansowym. Nie ograniczamy się do jednego rodzaju instrumentu, ale dywersyfikujemy swój portfel dłużny, w celu znalezienia optymalnego miksu zapadalności, kosztu, jak i pojemności dłużnej dla realizacji naszych zamierzeń inwestycyjnych. Poszukujemy finansowań z odpowiednim wyprzedzeniem, co zapewnia gwarancję realizacji podjętych decyzji inwestycyjnych, a także daje szanse na wybór odpowiedniego instrumentu finansowania, dostosowanego do naszych potrzeb przy akceptowalnym poziomie jego kosztu” – powiedział wiceprezes Taurona ds. finansów Krzysztof Surma, cytowany w komunikacie.

Zawarcie umów przyczynia się do wzmocnienia stabilności finansowej Taurona poprzez pozyskanie nowego źródła finansowania oraz wydłużenie terminu zapadalności zadłużenia. Zgodnie z celami finansowania, pozyskane środki będą wspierać transformację energetyczną, tak aby w przyszłości możliwe było dostarczanie klientom grupy energii z odnawialnych lub niskoemisyjnych źródeł, wskazano w materiale.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. Spółka miała 42,66 mld zł przychodów ze sprzedaży w 2023 r. Spółka jest notowana na GPW i wchodzi w skład indeksu mWIG40.

Źródło: ISBnews