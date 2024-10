Sytuacja makroekonomiczna wpływa negatywnie na prognozowane dochody budżetu państwa na 2024 rok; w związku tym, maksymalny poziom deficytu budżetowego zostanie zwiększony do 240,3 mld zł z 184 mld zł, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

„Nowelizacja budżetu na 2024 rok wynika z potrzeby zapewnienia samorządom wsparcia finansowego oraz aktualizacji prognozy dochodów budżetu państwa. W efekcie zmieni się poziom maksymalnego deficytu. W ramach nowelizacji, rząd nie przewiduje zmiany łącznej kwoty wydatków na 2024 rok” – czytamy w komunikacie.

„Sytuacja makroekonomiczna wpływa negatywnie na prognozowane dochody budżetu państwa na 2024 rok. W związku tym, maksymalny poziom deficytu budżetowego zostanie zwiększony ze 184 mld zł do 240,3 mld zł. Jednocześnie rząd nie przewiduje zmian, jeśli chodzi o łączną kwotę wydatków w ramach nowelizacji ustawy budżetowej na 2024 rok. Dokonano jedynie przesunięcia pomiędzy niektórymi częściami budżetowymi, co umożliwiło m.in. zwiększenie środków o 1,2 mld zł na dotację dla Narodowego Funduszu Zdrowia, w celu sfinansowania niezbędnych świadczeń opieki zdrowotnej w 2024 roku” – czytamy dalej.

Perspektywy sytuacji makroekonomicznej dla 2024 roku uległy pogorszeniu w stosunku do ustawy budżetowej, która została uchwalona na początku br., podano także.

Tempo wzrostu PKB w ujęciu nominalnym w 2024 roku wyniesie 6,8% wobec planowanego wcześniej wzrostu PKB w wysokości 9,5%. Przewidywane obecnie tempo nominalnego wzrostu spożycia prywatnego wynosi 8% wobec przewidywanego w ustawie budżetowej tempa wzrostu w wysokości 10,2%. Ponadto, w momencie przygotowania prognoz do ustawy budżetowej na rok 2024 planowano, że w obecnym roku nastąpi spadek średniorocznej inflacji do 6,6%. Natomiast dotychczasowy przebieg procesów inflacyjnych wskazuje na obniżenie prognozy tegorocznej inflacji do 3,7%, podało CIR.

„Aby zapewnić samorządom płynność finansową, w 2024 roku rząd przekaże im dodatkowe środki finansowe w wysokości 10 mld zł: 8,2 mld zł – z tytułu udziału we wpływach z PIT, które – pierwotnie planowane, jako dochody budżetu państwa – zostaną przekierowane do samorządów; 1,8 mld zł – z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla samorządów” – czytamy dalej.

Wcześniej dziś premier Donald Tusk poinformował, że tegoroczny deficyt budżetowy jest większy niż zakładano w tym roku, nie oznacza to cięcia wydatków.

W październiku minister finansów Andrzej Domański poinformował, że Ministerstwo Finansów jest już „bardzo blisko” decyzji o nowelizacji tegorocznego budżetu, natomiast decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła.

Ustawa budżetowa na 2024 r. przewidywała dochody budżetu państwa w kwocie 682,38 mld zł, z limitem wydatków na poziomie 866,38 mld zł i deficytem budżetowym nie większym niż 184 mld zł.

