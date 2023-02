Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora finansów, bankowości i ubezpieczeń z okresu 20-24 lutego.

RYNEK BANKOWY

Akcja kredytowa: Banki i SKOK-i udzieliły o 63,1% mniej r/r kredytów mieszkaniowych w ujęciu liczbowym w styczniu 2023 r., podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK). W ujęciu wartościowym nastąpił spadek o 65,2% r/r.

Akcja kredytowa: Banki i SKOK-i przyznały o 36,8% więcej r/r kart kredytowych w ujęciu liczbowym w styczniu 2023 r., podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK). W ujęciu wartościowym nastąpił wzrost limitów o 48,7% r/r.

Akcja kredytowa: Banki i SKOK-i udzieliły o 67,6% więcej r/r kredytów ratalnych w ujęciu liczbowym w styczniu 2023 r., podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK). Wartość udzielonych kredytów ratalnych wzrosła o 1,1% w skali roku.

Akcja kredytowa: Banki i SKOK-i udzieliły o 12,3% więcej r/r kredytów gotówkowych w ujęciu liczbowym w styczniu 2023 r., podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK). W ujęciu wartościowym nastąpił wzrost o 15%.

Wakacje kredytowe: Banki zaraportowały do bazy Biura Informacji Kredytowej (BIK) 1,11 mln rachunków kredytów mieszkaniowych objętych wakacjami kredytowymi, o wartości 277 mld zł do 19 lutego 2023 r., podał BIK.

Wsparcie kredytobiorców: Pomocą w ramach Funduszu Wsparcia Kredytobiorców (FWK) objętych było 9,96 tys. umów na koniec 2022 r. Ze środków Funduszu wypłacono ponad 59,75 tys. rat na łączną kwotę 96,7 mln zł, poinformowało Ministerstwo Finansów (MF).

Koniunktura wg GUS: W branży finanse i ubezpieczenia wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się w lutym na poziomie plus 13,7 – wyższym od notowanego przed miesiącem (plus 11,7), podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

RYNEK KAPITAŁOWY

Obligacje: Ministerstwo Finansów sprzedało w ramach sprzedaży dodatkowej obligacje dwóch serii, o łącznej wartości 111,5 mln zł, podał resort.

Obligacje: Ministerstwo Finansów (MF) sprzedało na przetargu głównym obligacje pięciu serii zapadające odpowiednio w latach 2025-2033 o łącznej wartości 4 595,3 mln zł, podał resort. Popyt wyniósł łącznie 7 392,3 mln zł.

Obligacje: Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) wyemitował dziesięcioletnie euroobligacje o wartości 750 mln euro na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (FPC-19), podał bank. Była to kolejna – a pierwsza w tym roku – publiczna emisja euroobligacji BGK. Bank planuje w tym roku emisje także na nowych rynkach – amerykańskim i japońskim.

Obligacje: Papiery Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) o wartości nominalnej 750 mln euro zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Luksemburgu (Bourse de Luxembourg), podał bank.

IZFiA: Od 1 marca 2023 roku do Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami przystąpi dwóch nowych członków: Mount Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA oraz mTowarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA.

INNE USŁUGI FINANSOWE

BIK: Firmy pożyczkowe udzieliły łącznie 273,4 tys. nowych pożyczek (-1,6% r/r) o wartości 761 mln zł (+8,3% r/r) w styczniu 2023 r., podało Biuro Informacji Kredytowej.

Ubezpieczenia: Utworzenie specjalnego subkonta dla ubezpieczeń dot. ryzyk cedowanych na Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE), a odnoszących się do podmiotów ukraińskich, objęcie ochroną polskich filii firm zagranicznych oraz wsparcie projektów pozaeksportowych służących transformacji energetycznej zakłada projekt nowelizacji ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych. Projekt trafił właśnie do konsultacji społecznych.

ROZWÓJ BIZNESÓW

Santander Bank Polska: Zdecydował, że buy-back zostanie przeprowadzony w okresach 24 lutego – 24 marca 2023 r. oraz 25 kwietnia – 30 czerwca 2023 r., a akcje będą skupowane za pośrednictwem Santander Biuro Maklerskie, podał bank. Skup akcji został ustanowiony na potrzeby VII Programu Motywacyjnego i ma objąć nie więcej niż 207 tys. akcji za max. 55,3 mln zł.

ING Bank Śląski: Zdecydował o zwiększeniu kosztów ryzyka prawnego kredytów hipotecznych w walutach obcych obciążających wyniki banku za IV kwartał 2022 roku o 230 mln zł do 293 mln zł, podał bank. Dodatkowe koszty wynikają z dokonanej przez bank rewizji założeń modelowych przyjętych przez bank do szacowania kosztów.

Santander Bank Polska: Odnotował 2 799,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 r. wobec 1 111,68 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Best: Podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii Z2 o łącznej wartości nominalnej do 20 mln zł, podała spółka. Oferta obligacji jest częścią publicznego programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 250 mln zł. Zapisy na obligacje będą przyjmowane od 23 lutego do 10 marca br.

Kruk: przydzielił 500 tys. obligacji serii AN3 o łącznej wartości emisyjnej 50 mln zł, emitowanych w ramach IX Programu Emisji Obligacji, podała spółka. Redukcja zapisów wyniosła 52,28%.

Kruk Investimenti s.r.l.: Spółka zależna Kruka, wygrała na rynku włoskim przetarg na zakup niezabezpieczonych wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 188 mln euro (893,7 mln zł), podała spółka. Składa się na to portfel wartości 133 mln euro (632,3 mln zł) oraz portfel forward flow o łącznej wartość nominalnej w wysokości do 55 mln euro (261,5 mln zł), z którego wierzytelności zostaną nabyte w transzach począwszy od czerwca 2023 r.

Generali Życie TU: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) nałożył 11,2 mln zł kary na Generali Życie TU za niedozwolone zapisy w umowach ubezpieczeniowych, podał Urząd. Zakwestionował również zapisy w umowach TU Allianz Życie i zobowiązał towarzystwo do wypłaty klientom rekompensat.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INICJATYWY

Velo Bank: Zaprezentuje 27 lutego odświeżoną wersję swojego serwisu internetowego, prowadzi też prace nad nową aplikacją mobilną, podał bank. Nowa bankowość internetowa banku zostanie jest na technologii RWD, co daje możliwość korzystania z serwisu także na urządzeniach mobilnych, tabletach oraz smartfonach.

Konsorcjum banków: PKO BP, Alior Bank, Bank of China (Europe) Oddział w Polsce, Bank Gospodarstwa Krajowego i Bank Pekao udzieliło finansowania grupie Enea w wysokości 2,5 mld zł, podał PKO BP. Udział tego banku wyniósł 750 mln zł.

Bank Pekao: Jest wyłącznym organizatorem emisji dwóch serii euroobligacji wartości 400 mln zł i 600 mln zł Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) przeprowadzanych w ramach EBI Debt Issuance Programme, podał bank.

Grupa Santander: Rozpoczęła nową edycję stypendiów dla kobiet na stanowiskach kierowniczych wyższego szczebla. Uczestniczki będą mogły skorzystać z intensywnego kursu na London School of Economics and Political Science (LSE). Stypendium finansuje pełen koszt programu, czesne oraz zakwaterowanie. Zgłoszenia można składać na stronie Santander Scholarships do 13 marca 2023 r.

PKO BP: Aplikacja mobilna dla firm iPKO biznes została wzbogacona o funkcję mobilnej autoryzacji, która umożliwia potwierdzanie operacji zlecanych w systemie bankowości elektronicznej bez konieczności przepisywania jednorazowych kodów generowanych przez tokeny – zamiast tego klienci mogą potwierdzić operację w swoim telefonie. Mobilna autoryzacja jest dostępna dla klientów korzystających z iPKO biznes na telefonach z systemami Android i iOS. Po zleceniu operacji, np. przelewu klient otrzyma powiadomienie z aplikacji mobilnej iPKO

biznes. Klient potwierdza operację kodem PIN do aplikacji.

Santander BP: Newport Logistics Fund, fundusz inwestujący w nieruchomości magazynowe, uzyskał finansowanie bankowe dla realizowanego centrum logistycznego w Lućmierzu koło Zgierza. Santander Bank Polska S.A. wsparł realizację kompleksu dwóch budynków o łącznej powierzchni 33 500 m2.

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) oraz EIT InnoEnergy: Będą wspólnie działać na rzecz realizacji europejskiej strategii dekarbonizacji gospodarki. Celem jest wzmocnienie otoczenia inwestycyjnego w segmencie recyklingu baterii do pojazdów elektrycznych i tym samym zwiększenie wykorzystania surowców wtórnych w produkcji baterii. Beneficjentami współpracy będą kraje Europy Środkowo-Wschodniej, a w pierwszym etapie – głównie Polska.

Źródło: ISBnews