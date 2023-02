Głównymi tematami tegorocznego Europejskiego Kongresu Gospodarczego będą m.in. geopolityka, energetyka, zielona transformacja, digitalizacja i wojna w Ukrainie. PTWP chce odpowiadać na trendy i oczekiwania biznesu, stąd m.in. organizacja EEC Trends 2023, gdzie odbyły się konsultacje dotyczące tematów zbliżającego się kongresu.

„Z jednej strony prowadzimy szerokie konsultacje, co powinno być poruszone w ramach kongresu – co powinno być głównymi tematami. Z drugiej strony – wydarzenie EEC Trends ma być kolejnym etapem tych konsultacji. Już teraz wytworzyły się główne nurty tematyczne. To m.in. geopolityka, bo wpływa ona na gospodarkę. W Europie zaczyna być coraz poważniejsza dyskusja, jak budować suwerenną, bezpieczną gospodarkę europejską. Kolejne tematy to m.in. energetyka, zielona transformacja, digitalizacja i wojna w Ukrainie” – mówi Wojciech Kuśpik, Prezes Zarządu, PTWP SA.

