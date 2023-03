Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora finansów, bankowości i ubezpieczeń z okresu 6-10 marca.

RYNEK BANKOWY

Akcja kredytowa: Wartość kredytów ogółem w sektorze bankowym zwiększy się o 2,7% r/r w tym roku (po wzroście o 1,7% w ub.r.), prognozuje PKO Bank Polski. Według banku wartość depozytów ogółem zwiększy się w br. o 3,3% (po wzroście o 5,6% r/r w ub.r.).

Kredyt 2%: Rząd zajmie się projektem ustawy o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe, który zakłada wprowadzenie kredytu mieszkaniowego na poziomie 2% oraz kont mieszkaniowych w przyszłym tygodniu, zapowiedział minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Projekt ma trafić na kolejne posiedzenie Sejmu, planowane na drugi tydzień kwietnia.

Elixir: Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR) przetworzyła w systemie Elixir 177,12 mln transakcji o łącznej wartości 626,27 mld zł w lutym 2023 r., co oznaczało wzrost odpowiednio o 3% i 12% r/r, podała izba.

Kredyty mieszkaniowe: Wartość bilansowa brutto kredytów mieszkaniowych gospodarstw domowych wyniosła 460,69 mld zł po styczniu wobec 501,96 mld zł rok wcześniej wcześniej, podał Narodowy Bank Polski.

Wyniki sektora: Zysk netto sektora bankowego wyniósł 3,11 mld zł w styczniu 2022 r. i zwiększył się o 85,9% r/r, poinformował Narodowy Bank Polski (NBP).

Wakacje kredytowe: Odpisy banków na pokrycie kosztów wakacji kredytowych wynoszą obecnie 13 mld zł, poinformował wiceprezes Związku Banków Polskich (ZBP) Tadeusz Białek. Według danych z początku marca, wakacjami objętych jest 1 116 tys. kredytów złotówkowych, czyli 56% uprawnionych.

Standardyzacja umów kredytowych: Dobrym rozwiązaniem obecnych problemów sektora bankowego, jeśli chodzi o spory wokół kredytów frankowych byłoby wprowadzenie standardowej umowy kredytowej, która byłaby niepodważalna, uważa dyrektor w Centrum Myśli Strategicznych, lider Klubu Odpowiedzialnych Finansów przy Europejskim Kongresie Finansowym Andrzej Reich.

Edukacja i usługi bankowe: Sektor bankowy musi poświęcić jeszcze więcej czasu i energii na uświadomienie klientów o skutkach określonych produktów, szczególnie długoterminowych kredytów hipotecznych, uważa wiceprezes PKO Banku Polskiego Piotr Mazur.

Ceny usług bankowych: Rosnąca ochrona konsumenta i coraz większe ryzyko regulacyjne może sprawić, że ceny usług bankowych znacząco wzrosną, uważa wiceprezes ING Banku Śląskiego Bożena Graczyk.

Kredyty mieszkaniowe: Banki i SKOK-i przesłały do Biura Informacji Kredytowej (BIK) w lutym zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę niższą o 37,6% niż rok wcześniej, podało Biuro. Liczba wniosków spadła o ok. 37,4% r/r do 19,02 tys., natomiast w ujęciu miesięcznym – wzrosła o 43,5%.

RYNEK UBEZPIECZENIOWY:

Usługi assistance: 83% badanych oczekuje, by ubezpieczyciel nie tylko wypłacał odszkodowanie w trudnej sytuacji, ale też organizował pomoc, wynika z badania „Rynek usług assistance widziany oczami klientów” Mondial Assistance. Do najbardziej atrakcyjnych usług należą: rehabilitacja po chorobach lub wypadkach, zapewnienie samochodu zastępczego, holowanie pojazdu, dostęp do badań specjalistycznych oraz organizacja remontu mieszkania po szkodzie. Wywiady przeprowadzone zostały przez Ipsos Polska na zlecenie Mondial Assistance.

RYNEK KAPITAŁOWY

PPK: Marcowy autozapis do pracowniczych planów kapitałowych (PPK) powinien przynieść wzrost partycypacji w programie. Przy założeniu, że wyniesie on 5 pkt proc. (czyli do poziomu 40%), można oczekiwać zwiększenia zakupów akcji przez zarządzających PPK o ok. 250 mln zł miesięcznie. Gdyby tak się stało, największymi beneficjentami będą spółki z indeksów mWIG40 i sWIG80, gdyż w ich przypadku przyrost popytu na akcje będzie największy w relacji do bieżących obrotów rynkowych, uważa zarządzający funduszami w Skarbiec TFI Krzysztof Cesarz.

Aktywa OFE: Wartość aktywów netto otwartych funduszy emerytalnych (OFE) spadła o 0,7% m/m do 163,64 mld zł na koniec lutego 2022 r., podały Analizy.pl i Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych (IGTE). Średnia stopa zwrotu OFE wyniosła w ub. miesiącu -0,5%.

SRRK: „Od 2020 roku realizujemy jako Ministerstwo Finansów Strategię Rozwoju Rynku Kapitałowego – to jest dokument, który powstał przy udziale wszystkich uczestników tego rynku i on skupia się przede wszystkim na rynku kapitałowym publicznym. Od kilku lat wprowadzamy takie mechanizmy, jak chociażby ulgi podatkowe – ulga na IPO, która zachęca spółki do wchodzenia na giełdę. Realizujemy reformy, które ten rynek publiczny mają napędzać. Natomiast wiemy i to wynika z naszych analiz realizowanych m.in. w ramach implementacji strategii, że tym kołem zamachowym rynku publicznego jest rynek prywatny – taki, jak fundusze private equity i private debt. I myślę, że taka – nazwijmy ją na roboczo – Strategia Rozwoju Rynku Kapitałowego 2.0 właśnie o tym powinna być” – powiedziała pełnomocnik Ministerstwa Finansów ds. rozwoju rynków kapitałowych Katarzyna Szwarc w rozmowie z ISBnews.TV.

INNE USŁUGI FINANSOWE

Zaległości: Zadłużenie branży hotelowo-gastronomicznej wzrosło o 14% w ciągu roku i wyniosło 311,6 mln zł na koniec lutego, wynika z danych Krajowego Rejestru Długów (KRD). 82% tej kwoty (255,8 mln zł) są winne swoim wierzycielom restauracje i firmy cateringowe.

ROZWÓJ BIZNESÓW

Kruk: Zarząd zarekomenduje wypłatę dywidendy za 2022 r., przy czym będzie się starał, by jej wysokość nie ograniczyła możliwości wzrostu spółki, poinformował członek zarządu Michał Zasępa.

Kruk: Chciałby zainwestować w nowe portfele wierzytelności przynajmniej 2 mld zł w 2023 r., wynika ze słów członka zarządu Michała Zasępy.

Kruk: Ma cel, by w tym roku wypracować wyższy zysk netto niż w 2022 r., poinformował członek zarządu Michał Zasępa.

PKO BP: Spodziewa się, że dynamika akcji kredytowej dla przedsiębiorstw osłabnie w 2023 roku, poinformował wiceprezes banku Piotr Mazur.

PKO BP: Planuje kolejne emisje obligacji w celu spełnienia wymogów MREL w tym roku, zapowiedział wiceprezes Marcin Eckert. Rozważane są 1-2 emisje obligacji o wartości do 1 mld euro.

PKO BP: Przyjął wnioski o zawieszenie spłaty kredytu lub pożyczki hipotecznej od 285,7 tys. klientów, a łączna liczba zawnioskowanych zawieszanych rat wyniosła ponad 1,8 mln, podał bank.

PKO BP: Zarejestrował 37,5 tys. wniosków o mediacje do końca 2022 r, podał bank. 20 944 mediacje zakończyły się pozytywnie, 8 124 mediacji zakończyło się negatywnie.

PKO BP: Odnotował 1 732 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2022 r. wobec 1 203 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Kruk: Odnotował 128 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2022 r. wobec 130 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Dom Maklerski INC: Poszerza zakres prowadzonej działalności o usługę depozytariusza funduszy inwestycyjnych zamkniętych (FIZ) i wyjdzie szerzej z ofertą rejestru akcjonariuszy, podała instytucja.

Comperia: Miała 5,1 mln zł zysku netto wobec 3,8 mln zł rok wcześniej, przy przychodach 44,1 mln zł wobec 38,5 mln zł rok wcześniej, podała spółka.

XTB: Zarząd zdecydował o zamiarze przeprowadzenia odkupu akcji własnych oraz zamiarze rekomendowania podziału jednostkowego zysku netto za 2022 r., wynoszącego wstępnie ok. 761,6 mln zł, tak, by na wypłatę akcjonariuszom przeznaczyć 50% (tj. szac. 381,5 mln zł; 3,25 zł dywidendy na akcję), 25% (szac. 188,7 mln zł) na skup akcji własnych oraz pozostałą kwotę (szac. 191,37 mln zł) zatrzymać jako kapitał rezerwowy, podała spółka.

BLIK: Polski Standard Płatności, operator systemu płatności mobilnych BLIK, ogłosił start działalności w Rumunii, drugim największym rynku Europy Środkowo-Wschodniej, podał PSP. W ramach nowo powstałej spółki – BLIK Romania – będzie rozwijany system rozliczeń w lejach rumuńskich (RON), otwarty dla wszystkich tamtejszych wydawców i agentów rozliczeniowych.

Skarbiec: Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (Skarbiec TFI) wyniosła 5,001 mld zł według stanu na dzień wyceny 28 lutego 2023 r., podało Towarzystwo. Miesiąc wcześniej wartość aktywów wynosiła 4,99 mld zł.

Bank Pocztowy: Odnotował 105 mln zł zysku netto w 2022 r. (wzrost o 238,4% r/r) i planuje przeznaczenie całego zysku na kapitał rezerwowy, podał bank.

Alior Bank: Został częścią ekosystemu FinTech Poland, którego celem jest zwiększenie konkurencyjności i internacjonalizacji polskiego rynku innowacji finansowych, podał bank.

Resource Partners: Planuje zamknięcie całego trzeciego funduszu, na kwotę 200 mln euro, w II połowie tego roku i liczy, że ponad połowa środków zostanie przeznaczona na inwestycje w branży konsumenckiej w Polsce, poinformowała w rozmowie z ISBnews współzałożyciel firmy i partner zarządzająca Małgorzata Bobrowska.

Resource Partners: Chce zacząć „poważnie” przyglądać się możliwościom wyjścia z inwestycji w Torf Corporation – właściciela m.in. marki Tołpa – w II poł. tego roku i spodziewa się, że do finalizacji transakcji może dojść w przyszłym roku, poinformowała w rozmowie z ISBnews współzałożyciel firmy i partner zarządzająca Małgorzata Bobrowska.

BNP Paribas BP: Ma 202 placówek pozabankowych, co stanowi niemal połowę całej sieci (410). W ostatnim kwartale 2022 roku Bank BNP Paribas przekształcił blisko 27 Centrów Klienta w placówki bezgotówkowe. Łącznie w Polsce funkcjonowały 633 placówki, w których nie były obsługiwane transakcje gotówkowe na koniec 2022 r.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INICJATYWY

Bank Pekao: Zaoferuje przedsiębiorcom z sektora małych i średnich firm (MŚP) kredyt technologiczny z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) od 23 marca, podał bank. Inwestycja może uzyskać dotację z UE nawet do 70% kosztów kwalifikowanych projektu.

Skarbiec Holding: Odstąpił od realizacji projektu na podstawie umowy z 22 września 2021 r. zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) o dofinansowanie w ramach Programu operacyjnego inteligentny rozwój, podała spółka. Jednocześnie zamierza dalej realizować projekt, którego przedmiotem jest opracowanie systemu dystrybucji produktów finansowych Skarbiec TFI, przy wykorzystaniu OpenAI.

Alior Bank: Przedłużył ofertę specjalną dla obywateli Ukrainy do 28 lutego 2024 r., podał bank. Preferencyjne warunki korzystania z rachunków osobistych dotyczą wszystkich klientów, posiadających aktywne konto w Alior Banku i ukraińskie obywatelstwo. Polegają one na zwolnieniu z opłat miesięcznych za prowadzenie rachunku i obsługę karty debetowej.

Western Union: Uruchomił w w Polsce, jako jednym z pierwszych rynków aplikację bankową Western Union Digital Banking, obejmującą zintegrowane usługi bankowości elektronicznej i międzynarodowe przekazy pieniężne, podała spółka.

Citi Handlowy: Przygotował kolejną ofertę dla oszczędzających „Oszczędzaj z CitiKontem”. Klienci, którzy otworzą CitiKonto, będą mogli skorzystać przez 4 miesiące z promocyjnego oprocentowania 8,1% na koncie oszczędnościowym do kwoty 100 000 zł. Promocyjna oferta jest dostępna dla nowych klientów banku, którzy otworzą konto osobiste CitiKonto. Posiadacz CitiKonta nie ponosi kosztów jego prowadzenia i nie płaci za obsługę karty debetowej z funkcją wielowalutową. Oferta „Oszczędzaj z CitiKontem” jest dostępna dla 1500 pierwszych klientów.

Citi Foundation: Startuje z Global Innovation Challenge. Do konkursu zgłaszać się mogą organizacje pozarządowe działające na rzecz poprawy w dostępie do żywności na całym świecie, także z Polski. Program Global Innovation Challenge ma zwiększyć skuteczność działań organizacji, które realizują innowacyjne projekty na rzecz poprawy bezpieczeństwa żywnościowego. Citi Foundation przeznaczy na ten cel łącznie 25 mln USD. Środki te mają trafić do 50 organizacji wspierających ideę bezpieczeństwa żywnościowego i realizujących projekty, których celem będzie poprawa kondycji fizycznej i finansowej rodzin oraz społeczności o najniższych dochodach. Termin rejestracji zgłoszeń 22 marca 2023 r., godz. 20.00 czasu środkowoeuropejskiego.

ING BSK: Bank kontynuuje działania zwiększające bezpieczeństwo klientów w sieci i udostępnia w jednym miejscu wszystkie dostępne rozwiązania pomagające chronić klientów przed oszustami. „Strefa Bezpieczeństwa” w Moim ING to dodatkowe, innowacyjne zabezpieczenia. W „Strefie bezpieczeństwa” w Moim ING można m.in.: skorzystać z Weryfikacji behawioralnej. Raz włączona – cały czas dodatkowo wzmacnia bezpieczeństwo przed cyberoszustami, aktywować bezpłatną, dodatkową usługę CyberRescue – w przypadku podejrzenia ataku cyberoszustów eksperci CyberRescue zadbają o bezpieczeństwo w Internecie np. na portalach aukcyjnych czy w sklepach internetowych, łatwo ustalać bezpieczne dla siebie limity i powiadomienia dla płatności oraz przelewów, ustalić metody autoryzacji płatności.

Źródło: ISBnews