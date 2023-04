Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora finansów, bankowości i ubezpieczeń z okresu 3-7 kwietnia.

RYNEK BANKOWY

Kredyty frankowe: Sąd Najwyższy stwierdził, że okoliczność wystąpienia w umowie klauzul abuzywnych nie czyni automatycznie nieważną całej umowy, wynika z wyroku sądu oddalającego skargę nadzwyczajną Prokuratora Generalnego.

Elixir: Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR) przetworzyła w systemie Elixir 201,77 mln transakcji o łącznej wartości 724,6 mld zł w marcu 2023 r., co oznaczało wzrost odpowiednio o 3% i 8% r/r, podała Izba.

Kredyty mieszkaniowe: Banki i SKOK-i przesłały do Biura Informacji Kredytowej (BIK) w marcu zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę niższą o 57,6% niż rok wcześniej, podało Biuro. Liczba wniosków spadła o ok. 58,4% r/r do 22,23 tys., natomiast w ujęciu miesięcznym – wzrosła o 16,8%.

Kredyty frankowe: W najbliższym czasie 37,9% frankowiczów niebędących w sporze sądowym z bankiem zamierza wystąpić z pozwem przeciwko kredytodawcy – to o 1,2 pkt proc. mniej niż rok wcześniej. Z kolei 45,1% ankietowanych nie chce tego robić (wzrost o 17,9 pkt proc. r/r), a 17% jeszcze się waha (spadek o 16,7 pkt proc. r/r), wynika z cyklicznego badania platformy analityczno-badawczej UCE Research.

Wyniki finansowe: Zysk netto sektora bankowego wyniósł 6,13 mld zł w okresie styczeń-luty 2023 r. i zwiększył się o 49,1% r/r, poinformował Narodowy Bank Polski (NBP). Po styczniu br. zysk netto sektora wynosił 3,11 mld zł.

Wyniki finansowe: Wynik finansowy netto banków wyniósł 12 354 mln zł w 2022 r. wobec 6 060 mln zł w 2021 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Suma bilansowa banków ogółem w końcu 2022 r. była wyższa niż rok wcześniej o 6,5% i wyniosła 2 723,5 mld zł.

Kredyty frankowe: Ugody posiadaczy kredytów frankowych z bankami to rozwiązanie najbezpieczniejsze, najtańsze i najszybsze przede wszystkim dla kredytobiorców. Ale to banki powinny bardziej aktywnie proponować ugody – idąc na daleko idące kompromisy z kredytobiorcami, uważa minister finansów Magdalena Rzeczkowska.

RYNEK UBEZPIECZENIOWY:

Polisy komunikacyjne: Ceny polis OC komunikacyjnego spadły do 1,5% r/r w I kw. 2023 r., a średnia składka w skali kraju wyniosła 526 zł, wynika z analiz CUK Ubezpieczenia. Średnia cena autocasco w Polsce osiągnęła poziom 947 zł i była o 9,8% wyższa r/r.

Wyniki finansowe: Łączny wynik finansowy netto ubezpieczycieli wyniósł 6 125,9 mln zł w 2022 roku i był wyższy o 8,4% w skali roku. Składki przypisane brutto ogółem wyniosły 72 359 mln zł w 2022 r., co oznacza wzrost o 4,5% r/r.

KUKE: Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) objęła ubezpieczeniem obroty wartości 145,7 mld zł w 2022 r., z czego 52,8 mld zł (36,2%) to objęte ochroną transakcje eksportowe polskich przedsiębiorców, podała korporacja. W porównaniu z poprzednim rokiem wartość ubezpieczonego obrotu krajowego zwiększyła się o 39,4%, a w eksporcie o 70,9%.

RYNEK KAPITAŁOWY

Obligacje BGK: Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) dokonał wyceny 3-letnich obligacji nominowanych w euro o terminie wykupu 12 kwietnia 2026 r. emitowanych na rzecz Funduszu Pomocy w formacie private placement. Wartość nominalna emisji obligacji wyniesie 250 mln euro, podał bank.

IPO: Kolejka spółek czekających na świecie na debiut giełdowy rośnie, co w połączeniu z perspektywą obniżania się poziomu inflacji, spadkami cen energii oraz poprawą sytuacji gospodarczej w Chinach stanowi światełko w tunelu dla rynku IPO w kolejnych miesiącach, ocenia EY. Według raportu EY Global IPO Trends w I kw. br. na świecie zanotowano 299 transakcji, z których wpływy wyniosły 21,5 mld USD. Oznacza to spadki odpowiednio o 8% r/r i 61% r/r.

Forex: Spośród klientów aktywnych na rynku Forex w ub.r. 79,1% poniosła stratę, wynika z danych Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF). Średni wynik osiągnięty przez klienta to -10 237 zł w 2022 r.

Obligacje korporacyjne: Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) zainwestował 300 mln zł (64 mln euro) w senioralne obligacje nieuprzywilejowane 2NC1 wyemitowane przez Santander Bank Polska (SBP) w ramach emisji 1,9 mld zł (406 mln euro) oraz 100 mln zł (21 mln euro) w senioralne obligacje nieuprzywilejowane wyemitowane przez Bank Pekao w ramach emisji o wartości 750 mln zł (160 mln euro, podał EBOR.

Aktywność inwestorów: Łączna wartość obrotu akcjami na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wyniosła 24,76 mld zł w marcu br., tj. o 44,1% mniej r/r, podała giełda.

Obligacje komunalne: Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi (Issuer Default Ratings; IDRs) dla Częstochowy dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej na poziomie „BBB” z perspektywą stabilną, podała agencja. Analitycy są zdania, że wyniki operacyjne miasta oraz wskaźniki zadłużenia Częstochowy w średnim okresie pozostaną zbieżne z wynikami podmiotów z grupy porównawczej, pomimo presji na budżet miasta wynikającej z rosnących cen, utrzymujących się makroekonomicznych skutków wojny na Ukrainie oraz wdrożenia systemu podatkowego „Polski Ład”.

Obligacje komunalne: Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi Opola dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej (Issuer Default Ratings; IDRs) na poziomie 'BBB’ z perspektywą stabilną, podała agencja. Ocena odzwierciedla pogląd Fitch, że w okresie prognozy (2023-2027) istnieje umiarkowanie niskie ryzyko nagłego pogorszenia zdolności do obsługi zadłużenia z nadwyżki operacyjnej, które może wynikać z obniżenia się dochodów, zwiększenia się wydatków, lub niespodziewanego wzrostu zobowiązań lub kosztów obsługi zadłużenia.

Obligacje komunalne: Fitch Ratings potwierdził długoterminowe ratingi Miasta Rybnika (Issuer Default Ratings; IDRs) dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej na poziomie 'BBB+’ oraz rating krajowy na poziomie 'AA+(pol)’, oba ratingi mają perspektywę stabilną. Potwierdzenie ratingów odzwierciedla pogląd Fitch, że wyniki finansowe Rybnika pozostaną dobre w latach prognozy 2023-2027, pomimo słabnących wskaźników makroekonomicznych oraz skutków 'Polskiego Ładu’ dla budżetu miasta, mogą się jednak pogorszyć wskźniki zadłużenia.

Obligacje komunalne: Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi Chorzowa dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej (Issuer Default Ratings; IDRs) na poziomie 'BBB-’z perspektywą stabilną, podała agencja. a ocenę profilu ryzyka składa się „średnia” ocena pięciu czynników (stabilności dochodów, stabilności i elastyczności wydatków oraz stabilności i elastyczność zobowiązań oraz płynności Miasta) i jedna ocena „słaba” (zdolności do zwiększania dochodów).

INNE USŁUGI FINANSOWE

Zatory płatnicze: Dla 68% firm zatory płatnicze są barierą w prowadzeniu działalności gospodarczej, a co piąta nie płaci kontrahentom w terminie dlatego, że sama nie dostaje zapłaty od klientów, wynika z badania „Przeterminowanie faktur w polskich przedsiębiorstwach”, przeprowadzonego przez TGM Research na zlecenie Kaczmarski Inkasso. Nieuregulowane płatności są na tyle poważną przeszkodą w biznesie, że 1/4 przedsiębiorstw jest zmuszona ograniczać inwestycje, a 19% podnosić ceny swoich towarów i usług.

Wydatki konsumenckie: Odsetek osób, które zamierzają ograniczyć swoje wielkanocne zakupy, wzrósł do 60% w porównaniu do 37% podobnych deklaracji w ub. roku, wynika z badania „Wielkanocne wydatki Polaków – 2023” przeprowadzonego na zlecenie Kruka. 58% ankietowanych zamierza wydać na świąteczne zakupy tyle samo pieniędzy, co przed rokiem, 28% wyda mniej, a 14% więcej niż rok temu.

ROZWÓJ BIZNESÓW

PKO Bank Polski: Paweł Gruza poinformował o rezygnacji ze skutkiem na koniec dnia 12 kwietnia br. z kierowania pracami zarządu PKO Banku Polskiego oraz z ubiegania się o pełnienie funkcji prezesa, podał bank.Pozostanie jednak w zarządzie na stanowisku wiceprezesa.

Skarbiec TFI: Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (Skarbiec TFI) wyniosła 5 213,4 mln zł według stanu na dzień wyceny 31 marca 2023 r., podało Towarzystwo. Miesiąc wcześniej wartość aktywów wynosiła 5 mld zł.

Bank Millennium: Podjął decyzję o utworzeniu w ciężar wyników I kwartału 2023 r. rezerw na ryzyko prawne związane z walutowymi kredytami hipotecznymi udzielonymi przez bank, w wysokości 484 mln zł, podał bank. Dodatkowo utworzono rezerwy w wysokości 43 mln zł na ryzyko prawne związane z portfelem kredytów zaciągniętych przez były Euro Bank, ale bez wpływu na wynik finansowy.

Caspar Asset Management: Suma wartości aktywów zarządzanych w ramach subfunduszy i funduszy zamkniętych Caspar Asset Management wyniosła 1 440,6 mln zł na koniec marca, podała spółka. Miesiąc wcześniej wartość tych aktywów wynosiła 1 439,55 mln zł.

Best: Wraz z globalnym partnerem technologicznym opracowuje „mapę drogową” cyfryzacji i automatyzacji procesów w firmie i spodziewa się, że będzie ona gotowa w II kw., zapowiedział członek zarządu spółki Maciej Bardan.

Best: Spodziewa się, że koniec wakacji kredytowych może oznaczać większą podaż portfeli wierzytelności ze strony banków, poinformował prezes spółki Krzysztof Borusowski.

Enterprise Investors: Polish Enterprise Fund VIII – fundusz private equity zarządzany przez Enterprise Investors – sprzedaje Unilink na rzecz fintechu Acrisure; wartość transakcji nie została ujawniona, podało EI.

Best: Rozważa kolejne emisje obligacji, po tym jak spółka zaoferowała inwestorom obligacje w I kw. i w IV kw. 2022 oraz w I kw. 2023 r. Chce też powtarzać skupy akcji, poinformował prezes Krzysztof Borusowski.

Best: Odnotował 142,28 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 r. wobec 49,31 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Santander Bank Polska: Rada nadzorcza powołała Magdalenę Progę-Stępień na członka zarządu z dniem 4 kwietnia 2023 r., podał bank. Jest ona związana z bankiem od 2021 r., pełniła funkcję dyrektora dystrybucji, odpowiadając za rozwój biznesu w segmencie klienta indywidualnego, zamożnego i MŚP, jak również za Obszar CRM oraz transformację cyfrową.

Quercus TFI: Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Quercus TFI na 31 marca 2023 r. wyniosła 3 187,2 mln zł, podała spółka. Miesiąc wcześniej wartość aktywów wynosiła 3 121,2 mln zł.

Mastercard: Marta Życińska została powołana na stanowisko dyrektorki generalnej polskiego oddziału Mastercard Europe, podała spółka. Nowa dyrektorka obejmie stanowisko z początkiem maja.

ING Bank Śląski: ING Investment Holding – wchodzący w skład Grupy ING Banku Śląskiego – sfinalizował transakcję nabycia 100% akcji Paymento Financial, podał bank.

mPay: Liczba użytkowników aplikacji mPay wynosiła 1,227 mln na dzień 31 marca 2023 r., co oznacza wzrost o 50,8% r/r, podała spółka. W stosunku do lutego liczba kont wzrosła o 24 tys.

Alior Bank: Rada Nadzorcza powołała Pawła Broniewskiego do zarządu banku, do trzyletniej V kadencji wspólnej, która rozpoczęła się z dniem 30 czerwca 2020 r. na stanowisko wiceprezesa, podał bank. Nowy wiceprezes jest ekspertem obszarów m.in. bezpieczeństwa, cyberbezpieczeństwa, AML, Compliance, procesów biznesowych, operacji oraz IT, zasiadał też w zarządzie Alior Leasing.

BNP Paribas Bank Polska: Moody’s Investors Service wycofał z przyczyn biznesowych długo- i krótkoterminowe ratingi depozytowe Baa1/P-2 BNP Paribas Bank Polska S.A. (BNP PBP), długo- i krótkoterminowe ratingi ryzyka kontrahenta A3/P-2, jego długo- i krótkoterminowych ocen ryzyka kontrahenta A3(cr)/P-2(cr), jak również bazowej oceny kredytowej ba1 (BCA) i skorygowanego BCA baa3, podała agencja. Przed wycofaniem perspektywa długoterminowych ratingów depozytów była stabilna.

MCI Capital: Celuje w ponad 1 mld euro pod zarządzaniem w wizji na 2025 rok i zakłada bardziej aktywne spojrzenie na gaming i cleantech w ramach nowych inwestycji, poinformował prezes Tomasz Czechowicz. Nie wyklucza IPO spółki IAI w przyszłym roku jeśli poprawi się giełdowa koniunktura.

mPay: Spółka zawarła aneks do umowy przedwstępnej o świadczenie usług operatora płatności ze spółką GPW Private Market oraz Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie, który zmienia umowę przedwstępną, w taki sposób, że termin zawarcia umowy przyrzeczonej nastąpi do dnia 30 kwietnia 2023 r. (wcześniej – 31 marca), podała spółka.

Bank Pocztowy: Zwyczajne walne zgromadzenie powołało zarząd w niezmienionym składzie z prezesem Jakubem Słupińskim na czele, podał bank.

MCI Capital: Zarząd zdecydował, że nie będzie rekomendował walnemu zgromadzeniu wypłaty dywidendy za 2022 r., podała spółka. Jednocześnie MCI podał, że planuje wprowadzenie możliwości sprzedaży przez akcjonariuszy posiadanych przez nich akcji spółki do podmiotu z Grupy MCI w latach 2023 oraz 2024.

MCI Capital: Odnotował 143,26 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 r. wobec 465,79 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego: Osiągnęło udział w rynku na poziomie 10,16% I kw., podał bank podkreślając, ze jest to najlepszy wynik w historii biura. BM PKO BP ma też obecnie największą liczbę spółek poddawanych analizie, jest ich 127, a ostatnio doszedł nowy analizowany rynek – Grecja.

PragmaGO: Zarząd podjął uchwałę w sprawie emisji – w ramach III Publicznego Programu Emisji Obligacji – niezabezpieczonych obligacji serii B3 o łącznej wartości nominalnej 25 mln zł, podała spółka. Emitent wykupi papiery 25 kwietnia 2025 r.

Hyperjob: Łotewski startup pozyskał 2 mln zł (435 tys. euro) w rundzie pre-seed, której przewodził polski fundusz SMOK Ventures, podano w komunikacie.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INICJATYWY

Allegro: Allegro Pay – spółka zależna Allegro.eu – i Aion Bank zawrą umowę o współpracy w modelu BaaS w późniejszym terminie niż pierwotnie planowany 28 IV 2023 r., podała spółka. Wyjaśniła, że przesunięcie terminu wynika z toczących się prac nad szczegółami dotyczącymi produktów i usług, które będą oferowane, ale plan wdrożenia pozostaje bez zmian.

PKO Bank Polski: Udzielił Panattoni 67 mln euro finansowania na realizację obiektu o powierzchni 82 tys. m2 w ramach Panattoni Park Poznań A2, podała spółka. Inwestycja zostanie oddana w październiku br., a całą powierzchnię wynajmie gigant branży odzieżowej.

Mastercard: Będzie certyfikował wszystkie wydane przez siebie do 2028 r. karty pod kątem oceny ich składu oraz oświadczeń producenta dotyczących strategii zrównoważonego rozwoju, a ten certyfikat weryfikowany będzie jeszcze przez zewnętrznego audytora, podała firma. Od 2028 roku wszystkie nowe, plastikowe karty płatnicze Mastercard będą musiały być wykonane z bardziej zrównoważonych materiałów – w tym z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu lub biopochodnych.

Alior Bank: Ogłosił zwycięzców 5. edycji swojego programu akceleracyjnego RBL_START, podał bank. Nagrodzenie laureatów i prezentacja ich innowacyjnych projektów odbyło się w ramach Meetupu cyklicznie organizowanego przez Fundację FinTech Poland. Nagrodę otrzymały dwa startupy: Dreams Technology oraz Cashbene.

Alior Bank: Rozszerzył dotychczasową współpracę z platformą Booksy, dzięki czemu klienci banku, poza standardową opcją umówienia wizyty w aplikacji tej firmy, mogą to zrobić również przez infolinię, podał bank. Nowa funkcjonalność jest dostępna od początku marca br.

PKO Bank Polski: Przygotował ofertę specjalną dla pracowników służb mundurowych, m.in.: Policji i Sił Zbrojnych RP, w ramach której dostępne jest konto, limit odnawialny, karta kredytowa, pożyczka gotówkowa czy kredyt hipoteczny na specjalnych warunkach, podał bank. Oferta specjalna dostępna jest do 31 stycznia 2024 roku.

Bank Pekao: Zautomatyzował proces obsługi klienta biznesowego, łącząc funkcjonalności systemu bankowości elektronicznej PekaoBiznes24 z optycznym rozpoznawaniem znaków (OCR), uczeniem maszynowym i automatyzacją procesów, podał bank.

Bank BNP Paribas: Udzielił dwóm spółkom z Grupy Śnieżka finansowania na łączną kwotę 120 mln zł powiązanego z celami ESG (SLL – Sustainability-Linked Loan), podał bank.

Shares: Aplikacja inwestycyjna skupiająca społeczności inwestorów – wchodzi do Polski z pierwszą kampanią edukacyjną realizowaną w prywatnych grupach dyskusyjnych. W pierwszej części kampanii edukacyjnej aplikacja daje dostęp do inwestycji w kryptowaluty, a w najbliższych tygodniach startup planuje dodać m.in. akcje i ETF, podano w komunikacie.

Bank Pekao: Podpisał umowę kredytową o wartości 105 mln zł na sfinansowanie 36 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 68 MW z PV Energy Projects – spółką SPV litewskiego funduszu UAB Atsinaujinancios energetikos investicijos, zarządzanego przez Lords Asset Management, podał bank.

Alior Bank: W ramach usługi płatności odroczonych Alior Pay, udostępnionej wąskiej grupie klientów na koniec IV kw. ub.r., Alior Bank uruchomił limity na 3 mln zł, podał bank. Badanie na 1 tys. klientów wykazało, że NPS (Net Promoter Score), czyli tzw. wskaźnik rekomendacji, wyniósł 74%. Klienci docenili przede wszystkim łatwość obsługi, sprawność procesu i samą ofertę.

BLIK: Ruszyła kampania BLIK-a promująca nową edycję BLIKOMANII, która wykorzystuje ChatGPT – generator tekstu bazujący na sztucznej inteligencji opracowany przez OpenAI, do stworzenia struktury SEM reklam elastycznych w Google Ads.

Bank Pekao: Obecnie bez względu na wiek, każdy klient może w PeoPay ustawić swojego awatara oraz tło według osobistych preferencji. Do tej pory użytkownicy PeoPay mogli spersonalizować swoją aplikację poprzez ustawienie na pulpicie skrótów, widżetów z dostępem do funkcji, z których najczęściej korzystają lub chcą mieć pod ręką. Aplikacja została również dostosowana do potrzeb nastolatków poprzez możliwość dodania awatara i osobistego powitania. Zakres dostępnych funkcji aplikacji również został dostosowany do potrzeb tej grupy wiekowej.

BNP Paribas BP: MLP Group Podpisało nową umowę z BNP Paribas Bank Polska. Instytucja udzieliła finansowania w wysokości ponad 19,7 mln euro. Środki zostaną wykorzystane na finansowanie oraz częściowe refinansowania projektu MLP Czeladź o docelowej powierzchni najmu około 68 tys. m2.

Michael/Ström DM: Uruchomił nowy fundusz zamknięty – M/S Obligacji Dużych Spółek FIZ, który ma skupić się na obligacjach największych polskich spółek. Papiery dłużne tzw. bluechipów charakteryzują się relatywnie niższym ryzykiem kredytowym oraz wyższą płynnością, przy czym wciąż pozwalają na osiąganie atrakcyjnych stóp zwrotu. Uruchomienie funduszu to uzupełnienie oferty Michael / Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ skoncentrowanego na obligacjach średnich podmiotów.

Visa: Dzięki usłudze Visa Token Service, wydała 100 mln tokenów w Europie Środkowo-Wschodniej, podała spółka. Porównując grudzień 2021 r. z grudniem 2022 r. w regionie Europy Środkowo-Wschodniej liczba transakcji z użyciem tokenów rosła 4 razy szybciej niż liczba wszystkich transakcji Visa

Gamivo: Jest jednym z pierwszych serwisów, w których została wdrożona usługa PP ACDC, czyli PayPal advanced credit and debit card payments. Dzięki nowej funkcjonalności klienci zyskali możliwość płacenia kartami kredytowymi i debetowymi także poprzez PayPal. Dodatkowo w ramach prowadzonej akcji marketingowej, wybrani użytkownicy PayPal otrzymali kupon ze zniżką do wykorzystania na platformie Gamivo.

Wielton Finance: Producent z Wielunia oferuje wsparcie finansowe dla swoich klientów. Do 30 czerwca można skorzystać z nowej opcji leasingu operacyjnego na zakup 50 naczep kurtynowych i podkontenerowych marki Wielton. Oferta jest limitowana i dostępna w trzech wariantach. Partnerem promocji jest Europejski Fundusz Leasingowy.

Źródło: ISBnews