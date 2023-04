Obserwujemy wzrost awersji do ryzyka. Ponadto na rynku uwidacznia się mniejsze zainteresowanie inflacją na rzecz skupienia się na wzroście gospodarczym. Zobacz analizę Sobiesława Kozłowskiego, Dyrektora Departamentu Analiz i Doradztwa, Noble Securities SA w kolejnym odcinku programu Subiektywny Przegląd Giełdowy na antenie inwestorzy.tv.

„W ujęciu globalnym narracja jest taka, że gorsze dane z gospodarki to większa obawa o spowolnienie gospodarcze i przepływ kapitału z rynków wschodzący do rynków rozwiniętych, do dolara i lokowanie w obligacje skarbowe. Wydaje mi się, że ten trend będzie trendem dominującym, co będzie wyzwaniem dla rynków wschodzących” – mówi Sobiesław Kozłowski w Subiektywnym Przeglądzie Giełdowym.

W materiale informacje dotyczące: