Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora finansów, bankowości i ubezpieczeń z okresu 4-8 września.

RYNEK BANKOWY

Finansowanie gospodarki: Polski sektor bankowe ma zbyt małe kapitały i aktywa, uważa wiceprezes Banku Pekao Jerzy Kwieciński. Jego zdaniem to po części efekt szybkiego wzrostu gospodarczego.

Kredyty mieszkaniowe: Ze względu na niestabilne otocznie prawne, banki zastanawiają się nad ponadstandardową wyceną ryzyka przy kredytach długoterminowych, poinformował prezes Związku Banków Polskich (ZBP) Tadeusz Białek.

Kredyty ze stałą stopą: KNF będzie chciała sukcesywnie wydłużać obecny pięcioletni horyzont stałej stopy procentowej w kredytach mieszkaniowych, zadeklarował przewodniczący KNF Jacek Jastrzębski. Jednak to wydłużanie musi wiązać się ze zmianami dotyczącymi dostępności instrumentów finansujących akcję kredytową, podkreślił.

Wyniki finansowe: Zysk netto sektora bankowego wyniósł 14,5 mld zł w okresie styczeń-sierpień 2023 r. i zwiększył się o 198,4% r/r, poinformował Narodowy Bank Polski (NBP). Po lipcu br. zysk netto sektora wynosił 15,63 mld zł.

Finansowanie gospodarki: W warunkach wysokiej inflacji i spadającej wartości pieniądza, aby zachować realną skalę finansowania gospodarki, sektor bankowy musiałby zwiększyć kredytowania o 408,3 mld zł, wynika z szacunków Zespołu Badań i Analiz Związku Banków Polskich (ZBP).

Kredyty CHF: Koszty unieważnienia umów po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w sprawie C-520/21 dotyczącej korzystania z kapitału po unieważnieniu umowy kredytowej kredytów w CHF będą – w scenariuszu referencyjnym – rozkładać się równomiernie w latach 2023-2025, kiedy wyniosą po 19,33 mld zł rocznie, wynika z szacunków Zespołu Badań i Analiz Związku Banków Polskich (ZBP).

Konto Mieszkaniowe: Dotychczas założono 2022 konta mieszkaniowe, umożliwiające otrzymanie premii przy regularnym oszczędzaniu na cele mieszkaniowe, poinformowało Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT).

Bezpieczny Kredyt 2%: W ramach programu „Bezpieczny Kredyt 2%” złożono dotychczas ponad 41,8 tys. wniosków i zawarto 5,7 tys. umów na łączną kwotę na kwotę ok. 2,16 mld zł, poinformowało Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT). Obecnie „Bezpieczny kredyt 2%” oferuje 9 banków, a 5 kolejnych instytucji deklaruje gotowość przystąpienia do programu w III/IV kwartale br.

Kredyty mieszkaniowe: Banki i SKOK-i przesłały do Biura Informacji Kredytowej (BIK) w sierpniu zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę wyższą o 299,9% niż rok wcześniej, podało Biuro. Liczba wniosków wzrosła o 213,8% r/r do 38,87 tys., natomiast w ujęciu miesięcznym – spadła o 10,5%.

RYNEK UBEZPIECZENIOWY:

Wyniki finansowe: Zysk netto ubezpieczycieli wzrósł o 150% r/r do 5,7 mld zł w I poł. 2023 r., podała Polska Izba Ubezpieczeń (PIU). Wynik wzrósł o 5,43% r/r w ubezpieczeniach życiowych (grupa 1) i spadł o 25,21% w ubezpieczeniach osobowych i majątkowych (grupa 2).

RYNEK KAPITAŁOWY

PPK: Liczba uczestników pracowniczych planów kapitałowych (PPK) wyniosła 3,68 mln na koniec II kwartału 2023 r., podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Oznacza to wzrost o 16,1% kw/kw i o 32,1% r/r.

Rynek akcji: Polski rynek akcji będzie charakteryzować podwyższona zmienność, a może też słabszy okres, do październikowych wyborów parlamentarnych, po których można oczekiwać powrotu do relatywnej siły rynku, ocenia zarządzający funduszami w Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) Łukasz Siwek. Wówczas może nastąpić także powrót na GPW inwestorów zagranicznych, dodał.

WIRON: Potrzebny jest dialog na temat tego, czy nie warto przesunąć w czasie terminu wejścia wskaźnika WIRON, uważa prezes Banku Handlowego Elźbieta Czetwertyńska.

OFE: Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przekazał do otwartych funduszy emerytalnych (OFE) kwotę 5,02 mln zł w gotówce, podał ZUS.

Indeksy GPW: GPW Benchmark rozpoczął publikację dwóch nowych indeksów strategii WIG20TRsht oraz WIG20TRlev, są one kalkulowane z uwzględnieniem wartości indeksu WIG20TR oraz wskaźnika transakcyjnego WIRON.

INNE USŁUGI FINANSOWE

Zaległości: Zaległości gospodarstw prowadzących uprawy warzyw w okresie od czerwca 2022 do czerwca 2023 wzrosły o ponad 13% do 33,5 mln zł. Powiększają się też przeterminowane zobowiązania sadowników – ich zaległy dług przekroczył 2 mln zł, wynika z danych BIG InfoMonitor.

Oszczędności: Z powodu rosnących cen 41% Polaków deklaruje, że oszczędza obecnie mniej, a 13% oszczędza z tego powodu więcej, by przygotować się na jeszcze większe podwyżki w przyszłości, wynika z raportu ING „Zdrowie finansowe Polaków”.

Zaległości: Zadłużenie wobec prywatnych i publicznych placówek edukacyjnych wynosi 20,7 mln zł, wynika z danych Krajowego Rejestru Długów (KRD). Zobowiązań finansowych nie uregulowali głównie uczniowie, studenci i absolwenci, ale 5 mln zł wobec szkół mają także przedsiębiorcy. Przez ostatni rok ich zaległości wzrosły o 10%.

Zaległości: Długi alimentacyjne przekroczyły w lipcu rekordowe 14,7 mld zł, a ma je 292,2 tys. osób. To wzrost o 3 mld zł r/r, wynika z badania BIG InfoMonitor i Stowarzyszenia Dla Naszych Dzieci. 74% opiekunów ocenia, że brak alimentów sprawia, że ich dzieci mają gorsze warunki edukacyjne niż osoby bez takich problemów, a średni szacunkowy wydatek na wyprawkę szkolną to najczęściej ponad 500 zł.

ROZWÓJ BIZNESÓW

Kruk: CEO Kruka Piotr Krupa wniósł 1,1 mln akcji spółki Kruk do fundacji rodzinnej Krupa Fundacja Rodzinna w organizacji i po transakcji nadal posiada łącznie 9,08% w akcjonariacie Kruka, w tym bezpośrednio 3,39% i pośrednio 5,69%, podała spółka.

Ipopema Securities: Odnotowało 7,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I półroczu 2023 r. wobec 56 tys. zł straty rok wcześniej, podała spółka.

mBank: Podpisał z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) umowę o współpracy w zakresie bezpiecznego kredytu 2% jako 11. instytucja w kraju, wynika z publikowanej przez BGK listy banków uczestniczących w programie.

mBank: Zakończył subskrypcję zielonych obligacji nieuprzywilejowanych senioralnych o łącznej wartości nominalnej 750 mln euro, podał bank. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: 7 500 sztuk, obligacje zostały wyemitowane w jednej transzy, stopa redukcji wyniosła 49,33%.

Santander BP: Decyzja Rady Polityki Pieniężnej (RPP) o obniżce stóp procentowych o 75 pb będzie mieć negatywny wpływ na wynik z tytułu odsetek Santander Bank Polska, wynoszący od 375 mln zł do 525 mln zł w okresie kolejnych dwunastu miesięcy, podał bank. Dodatkowo, analogiczny negatywny wpływ na wynik z tytułu odsetek dla Santander Consumer Bank, będącego spółką zależną banku, wyniesie od 15 mln zł do 20 mln zł.

GPW: Towarowa Giełda Energii (TGE), Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych IRGiT) oraz Ukrainian Energy Exchange (Ukraińska Giełda Energii, UEEX) podpisały w Warszawie porozumienie o współpracy (Memorandum of Understanding), podała TGE. Głównym celem porozumienia jest zacieśnienie współpracy pomiędzy polską i ukraińską stroną w oparciu o wiedzę oraz doświadczenie w prowadzeniu rynku giełdowego GK TGE.

Caspar AM: Suma wartości aktywów zarządzanych w ramach subfunduszy i funduszy zamkniętych Caspar Asset Management wyniosła 1 370,64 mln zł na koniec sierpnia, podała spółka. Miesiąc wcześniej wartość tych aktywów wynosiła 1 399,82 mln zł.

Bank Pekao: Fitch Ratings potwierdził długoterminowy rating podmiotu (IDR) Banku Pekao na poziomie BBB oraz rating VR na poziomie bbb, podała agencja. Perspektywa ratingu IDR jest stabilna

Santander BP: Fitch Ratings potwierdził długoterminowy rating podmiotu (IDR) Santander Bank Polska na poziomie BBB+ z perspektywą stabilną oraz rating VR na poziomie bbb, podała agencja.

Skarbiec TFI: Wartość aktywów Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Skarbiec (Skarbiec TFI) wyniosła 5 425,7 mln zł według stanu na dzień wyceny 31 sierpnia 2023 r., podało Towarzystwo. Miesiąc wcześniej wartość aktywów wynosiła 5 489,6 mln zł.

Skarbiec Holding: Lubelski Chmiel złożył do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek w sprawie zgody na przejęcie kontroli nad Skarbiec Holding, podał Urząd.

PZU: Zawarł z Orlenem warunkową umowę nabycia wszystkich udziałów w Polskim Gazie Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych oraz Polskim Gazie Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie, podało PZU. Realizacja umowy pozwoli zwiększyć przypis składki grupy o 180 mln zł.

Quercus TFI: Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Quercus TFI na 31 sierpnia 2023 r. wyniosła 3 695,6 mln zł, podała spółka. Miesiąc wcześniej wartość aktywów wynosiła 3 655,6 mln zł.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INICJATYWY

BOŚ: Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) włączy do swojej oferty „Bezpieczny kredyt 2%” w ramach rządowego programu „Pierwsze Mieszkanie”, podał bank. Klienci banku zainteresowani ofertą kredytu mieszkaniowego z dopłatą będą mogli składać wnioski w oddziałach BOŚ lub poprzez pośredników od 6 września br.

PKO Leasing: Od 1 września we wszystkich instytucjach finansowych w Polsce można potwierdzać swoją tożsamość za pomocą aplikacji mObywatel. Również klienci PKO Leasing, podczas wizyty w jednym z 45 oddziałów w Polsce, jak również procesując leasing w oddziałach PKO Banku Polskiego lub zawierając umowę u dostawcy PKO Leasing, mogą dopełnić formalności, posługując się mDowodem.

Bank Pocztowy: Jako pierwsza i jedyna instytucja finansowa w Polsce oferuje kartę biometryczną. Właśnie rozpoczął drugą edycję jej wydawania dla klientów indywidualnych. Odbiór pierwszej edycji projektu był bardzo pozytywny, stąd decyzja o kontynuacji wydawania kart biometrycznych.

Pekao: Od 1 września bank, na podstawie ustawy o aplikacji mObywatel, wprowadził możliwość potwierdzenia tożsamości klienta na podstawie mDowodu. Dzięki temu zarówno w placówkach bankowych Pekao, jak i partnerskich, będzie można załatwiać sprawy bez potrzeby okazywania tradycyjnego dowodu osobistego.

Pekao: W poniedziałek, 4 września br. miało miejsce uroczyste otwarcie nowego oddziału Banku Pekao w Pekao Tower – nowej warszawskiej centrali banku. Oddział zlokalizowany jest przy głównym wejściu do kompleksu Forest, przy ul. Żubra 1 w Warszawie. Budynek wzbogacił się także o dwa nowe bankomaty z funkcją wpłat.

PragmaGO: Buy Now Pay Later od PragmaGO to możliwość odroczenia płatności za zakupy firmowe w Onninen – jednej z największych w Polsce hurtowni online, która oferuje materiały instalacyjne, elektroniczne i hydrauliczne. Z usługi Buy Now Pay Later dla Firm można skorzystać, realizując zamówienia o wartości od 100 zł do 100 tys. zł. Buy Now Pay Later od PragmaGO pozwala również na wydłużenie terminu płatności w przypadku kredytu kupieckiego w Onninen.

EFL: EFL, będący częścią międzynarodowej Grupy Credit Agricole, uruchomił Vendora.pl – marketplace B2B, w którym przedsiębiorcy i freelancerzy szybko i intuicyjnie kupią potrzebny sprzęt lub go wyleasingują. Na platformie początkowo będą dostępne artykuły z kategorii elektromobilności (np. elektryczne rowery, hulajnogi), sprzęt IT i telefoniczny, produkty „green i eko”, a w kolejnych tygodniach do oferty dołączą maszyny i urządzenia.

Alior Bank: Udostępnił średnim i dużym firmom nowe rozwiązanie – Limit Globalny. Określa on maksymalną kwotę, którą przedsiębiorca może wykorzystać w ramach kilku kredytów oraz produktów finansowania handlu i skarbowych. Jak podkreśla bank, nowa oferta w znaczny sposób upraszcza proces kredytowy i ułatwia firmom dostęp do finansowania.

